台電：恆春海域泥沙範圍廣 非僅由核三排水造成

中央社／ 台北9日電

恆春海域出現泥沙，台電今天表示，當地6到8月雨量已超過去年整年雨量，連日豪大雨沖刷導致泥沙入海，恆春半島海域幾乎都有觀察到泥沙，研判海域出現泥沙應受多重因素影響，但台電後續仍將強化相關場域水保措施及排水管控。

台電董事長曾文生今天拜會屏東縣府代表及恆春潛水業者了解附近海域泥沙狀況。與會代表亦認同，從海域泥沙出現範圍及距離的規模研判，並非僅由核三廠排水量所能造成，海域出現泥沙應受多重因素影響。

台電透過新聞稿表示，恆春近來豪大雨，8月13日最大時降雨量近100毫米，是過去40年次高紀錄，豪大雨加劇泥壤沖刷導致海水混濁。

台電連日勘查包括核三廠內及上游區域、出水口周邊海域及14處野溪出海口，今天出動空拍機觀測枋山、楓港、車城海口、萬里桐、白砂、貓鼻頭、後𤩹湖、核三等恆春半島海域沿線，發現枋山、楓港至車城海口沿海泥沙比核三出水口附近更明顯。

至於海水濁度影響，台電8月21日委託潛水團隊於核三排水口進行水下攝影，仍有觀察到珊瑚及海龜等海洋生物。

台電說明，核三廠內的光電場設有植生毯、截水溝、滯洪池及沉沙池等水保設施，逕流水截流集入滯洪池，經沉降池減少泥沙，才依規定水量放流。雖目前認為大範圍海域泥沙應非僅由核三排水直接造成，台電仍會積極落實相關場域水土保持並強化核三廠排水管理，後續將協助屏東縣府及墾管處等單位持續釐清海域泥沙確切成因。

