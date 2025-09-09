經濟部牽線？港務公司入股「小英男孩」台智電 交通部否認：沒聽說

台灣港務公司今下午召開董事會討論綠電議題，據傳董事會最終拍板通過砸1.125億入股台智電公司，而這家公司為涉及綠能弊案「小英男孩」鄭亦麟所主導。對此，港務公司表示，有條件支持的方案很多，尚未拍板定案；交通部次長林國顯表示，經濟部曾作為媒合、牽線角色邀集會議，但是否入股仍須港務公司自行評估，至於鄭稱有直通交通部高層能力，林國顯說，從沒聽說過。

根據中時新聞網報導，港務公司今下召開董事會討論綠電議題，其中港務公司董事長李賢義詢問對於入股台智電的意見，與會人士認為該公司沒問題，有問題的是鄭亦麟，最終該投資案「有條件的通過」。

對此，港務公司總經理王錦榮說明，今天的董事會主要討論綠電問題，為因應2050淨零碳排及購買綠電的需求，會中提出許多方案，入股台智電方案也有被提供，但這個方案後續還有許多關卡要走。

王錦榮指出，像是目前還有程序問題，就算通過仍要先報交通部，編列的預算也須經過立法院審查，若立法院不同意，就無法通過，因此這項方案「八字根本還沒有一撇」，強調會中並無拍板確定任何方案。

王錦榮說，目前「有條件支持的方案很多」，入股台智電為其中一個方案，但要選哪個還沒確定，且沒有完成程序就不算通過，否認已拍板通過將砸1.125億元，進入持股6.67％的投資。

該報導指出，今年1月8日經濟部召開「邀請港務公司入股泛官股售電平台事宜」會議，交通部次長王顯國、交通部航政司、港務公司及台智電等均受邀參與。

據了解，該會議中，經濟部主張台智電能降低企業採購離岸風電門檻，有助港務公司提供風場興建服務，而港務公司會中也表達配合意願，聲稱因應港區綠電需求及減碳規畫，願意參與增資計畫。

1周後經濟部就於1月15日發出公文，以「評估」為名要求港務公司入股台智電；此外，鄭還曾稱自己有直通高層能力，已與交通部高層講過，港務公司一定要加入台智電。

對此，交通部次長林國顯證實，今年1月8日經濟部考量許多企業有買綠電需求，因此作為媒合、牽線的角色，邀集交通部航政司及港務公司，而港務公司為達到淨零碳排目標，確實也有用綠電需求，目前港務公司與台電有簽訂企業公司用電限制，超過費用就會過高遭罰款，需找額外多元的電。

但林國顯表示，是否入股台智電則為公司治理範圍，港務公司要自己找電、評估價格是否合理、是否投資等，另外，董事拍板確認後不需要報交通部，其編列的投資金額預算也不需經過立法院審查。

針對鄭亦麟曾高調稱自己有直通高層能力，甚至說早已向交通部講過一定讓港務公司入股，林國顯謹否認，從來沒聽過。