台商投資大陸資金創史上最大減額 金管會：持續觀察關稅影響

金管會公布今年第2季上市櫃公司海外及大陸投資情形，全體上市櫃公司對大陸投資累計金額為2兆6,837億元，較去年減少1,599億元，創下史上最大減額，反觀海外投資新增金額高於匯率抵消後的減幅，因此較去年底淨增加4,408億元，為近四年同期第二大，至於關稅是否影響上市櫃公司的資金流向，則仍需持續觀察。

金管會統計，截至今年第2季，赴大陸投資的上市公司共有684家、上櫃公司516家，合計1,200家，占全體上市櫃公司總家數的67.26％，較去年底減少11家。累計投資金額雖仍高達2兆6,837億元，但大陸投資金額原以美元計價，因匯率波動縮水，導致投資總額出現淨減1,599億元，創下史上最大減額，也是首次衰退。

雖然投資規模下滑，但台商在大陸投資收益仍亮眼。證期局副局長高晶萍指出，今年上半年上市櫃公司在大陸投資獲利合計達2,439億元，創下同期新高，主要受惠於電子零組件、光電及其他電子業的終端需求回溫，帶動整體獲利成長，不被大陸衰退的房地產市場所影響，台商並配合集團投資規劃，投資收益上半年累計匯回達379億元，累積匯回總額逾1兆785億元，占原始投資金額的40.19％。

海外投資方面，截至今年第2季，參與的上市櫃公司家數為1,338家，占比達75％，比去年底增加10家，累計投資金額達10兆2,367億元，半年內淨增4,408億元，較去年同期減少13.8％。高晶萍指出，增幅主要來自企業進行併購、設立子公司或現有海外子公司擴廠及增資需求，其中半導體業仍是投資金額最大宗；投資收益方面，今年上半年台商海外投資合計獲利4,578億元，為史上同期第三高，反映半導體及電子相關產業持續受惠於終端需求增加。

高晶萍指出，隨著關稅措施上路，是否將對企業下半年營運及資金配置帶來更大影響，仍需持續關注。