核三演習廠內演練 聚焦燃料池補水策略、備用電源

中央社／ 屏東縣9日電

核三廠核安第31號演習今天登場，首日廠內演練，模擬地震、海嘯等天然災害致燃料池受損核子事故。台電說明，福島核災後已改善燃料池補水策略，並加強備用電源。

台電核三廠年度緊急計畫演習今天登場，模擬地震、海嘯等天然災害併同電廠用過燃料池受損的複合式核子事故，進行動員整備與應變程序演練，首日在廠內演練。

台電說明，演練重點包括啟動備用電源、用過燃料池緊急補水、消防應變、多功能作業機路障排除，以及輻傷救護等作業，並參考日本能登半島地震狀況模擬可能應處情境，強化應變韌性與整備作為。今天演習情境是大地震後，2部機組喪失外電，核三廠2號機發生滲漏、池水持續下降。

台電人員現場說明，核三廠2部機皆停機後，用過核燃料皆儲存於用過燃料池內。核三廠2部機組可存放2160束燃料，目前2部各產生約1900束燃料，放在水池中持續冷卻，並隔絕核燃料產生輻射，因此用過燃料池安全十分重要。

台電人員表示，原補水系統水源有二，分別是更換燃料水儲存槽、冷凝水儲存機組，藉由相關管路補充到池中。日本福島核災後，台電對補水策略進行改善，水源部分新增消防水儲存槽、生水池，以及新增使用龍鑾潭淡水或距核三廠不遠的海水選項。

電力部分，已採購480伏移動式柴油發電機12部，可供電給原有傳送泵，另備有移動式柴油泵與消防水車上加壓泵，作為不同補水動力來源。移動式柴油發電機採取異地儲存，分別存放在距海平面24及26公尺高的2座倉庫，以避免海嘯破壞。

核安演習演練明天移師廠外，將前往大光社區、恆春國小、滿州國小、枋寮高中、枋寮醫院等處，演練科目包含弱勢族群疏散、景點關閉及遊客勸離、支援孤島多元運補，及輻傷醫療等。

台電提及，演習另邀請學者專家擔任評核人員，演習過後提出評核意見供核三廠改進，以確保發生核子事故時，電廠能儘速動員及妥善處置緊急狀況，保障核電廠安全及附近民眾生命健康。

