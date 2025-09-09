海空運分歧 業者：美國線9月回升、AI帶旺空運

快訊

中央社／ 台北9日電

今年8月海空運市場走勢分歧，台驊觀察，歐洲市場需求有限、艙位供給充裕，美國線雖有貨量但運價低檔，9月行情出現回升，中菲行觀察空運市場指出，台灣及東南亞空運市場上升，AI與高科技產品需求旺盛，運價得以維持。

台驊8月合併營收新台幣15.68億元，月減9.2%，年減40.05%，累計前8月合併營收145.39億元，年減13.34%。

其中，海運營收8.3億元，月減13.89%，台驊說明，受歐洲線市場持續承壓影響，需求有限且艙位供給充裕，拖累整體收益；美國線雖有貨量支撐，但8月運價維持低檔，對營收挹注有限，整體而言，區域市場動能分化，使海運營收呈現調整。

空運營收4.85億元，月增1.17%，台驊說明，主要受東南亞與台灣電子產品出貨支撐，中歐鐵路營收6570萬元，月減32.84%，受地緣政治與關務政策不確定性影響，專案貨運需求出現明顯調整，市場動能相對放緩。

台驊觀察，近期全球航運與物流市場呈現差異化發展，東南亞需求表現相對穩健，其中越南與菲律賓出口動能持續良好，對區域市場形成支撐；泰國與柬埔寨則成長幅度有限，中國出口在2025年仍受到產業鏈轉移、美中政策不確定性與全球需求波動的多重影響，航線配置與出口結構正處於調整階段。

針對美國市場，台驊觀察，8月因需求放緩與艙位供給增多，運價維持低檔，市場表現承壓，進入9月後，隨著航商啟動一般運價調整措施（GRI），行情出現回升，後續能否隨備貨需求延續，將是市場關注的焦點。

歐洲方面，台驊表示，經濟持續受到通膨與消費力不足壓抑，進口需求偏弱，新增運力難以完全被吸收，使運價表現仍承壓，維持在低檔區間，9月初各主要航線的運價走勢已呈現分化，美國線出現回升，歐洲線則持續承壓，反映出市場結構正逐步調整。

中菲行8月自結集團營業額新台幣24.5億元，較年減0.4%，月增3.5%，由於新台幣兌換美元大幅升值，雖然8月空、海運貨運量皆較去年同期成長超過2成，但是受匯率換算影響，營業額的成長受到影響，累計前8月營業額192.3億元，年成長13%。

觀察8月空運市場，中菲行指出，隨美國及全球關稅上升，企業提前出貨、調漲價格並調整供應鏈，看好傳統的空運旺季即將來臨，台灣及東南亞空運需求推升，尤其越南、泰國與馬來西亞，前往美國的出口貨量超越中國，人工智慧伺服器、消費性電子產品及其他高科技產品需求旺盛，亞洲地區市場繁忙，運價得以維持。

但針對8月海運市場，中菲行表示，由於關稅影響貨物流向，北美港口貨量仍偏弱，儘管關稅暫時達成緩衝，但過剩運力與需求疲軟仍對市場造成壓力，加上美國關稅6月與7月的提前出貨，消化大部分傳統旺季貨量，整體海運市場放緩，亞洲地區的艙位及運費則保持穩定。

