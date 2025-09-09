快訊

連4月破500億美元！AI點亮 8月出口年增34.1％、再衝史上新高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部9日公布今年8月出口統計，人工智慧等創新應用驅動之需求持續活絡，再加上科技新品備貨動能升溫，8月出口表現再創新高，衝上584.9億美元。聯合報系資料照

財政部9日公布今年8月出口統計，人工智慧等創新應用驅動之需求持續活絡，再加上科技新品備貨動能升溫，8月出口表現再創新高，衝上584.9億美元，不僅連四月衝破500億美元大關，年增34.1%，為連續第22個月正成長。

財政部原先考慮美國川普總統關稅政策的影響下，上月預估將在510億至532億美元間，年增率介於17%至22%。

財政部表示，由人工智慧等創新應用驅動之需求持續活絡，加上科技新品備貨動能升溫，8月出口584.9億美元，創歷年單月新高，年增34.1%，連續22個月正成長。

在進口部分，金額來到416.6億美元，受惠於AI產業鏈之國際分工運作與出口衍生需求，以及資本設備購置增加，年增29.7%；出、進口互抵後，出超168.3億美元，亦創單月新高。累計1至8月出口年增29.2%、進口增21.7%。

AI 川普 關稅 財政部 人工智慧

