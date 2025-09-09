「換屋切結延長18個月」政策利多激勵房市？專家：資本市場已給答案

相較於新青安政策排除在《銀行法》第72-2條的改變利多，營建類股指數至少還有一日行情，8日政策調整宣布換屋切結延長，市場認為對於房市資金動能影響有限，9日營建類股表現平淡，市場並未解讀對於房市有重大利多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據先前央行提供資料顯示，2023年6月至2025年5月，本國銀行辦理換屋協處案件共2,142件，平均每月先買後賣切結一年出售的件數不到100件，由於數量真的很少，銀行承作態度也不積極，因此央行即使放寬出售時間到18個月，市場上也不會有新的資金動能。

9日營建類股指數大致持平，並未對放寬18個月政策有太多利多解讀，相較於新青安政策放寬隔日，營建類股大漲超過6%，此次市場表現冷靜，不過對比台股指數一度寫下歷史新高的24,880點，營建類股指數仍趴在地上喘，顯示市場資金仍對營建業前景看法相對保守。

曾敬德表示，股市資金終究不會與政策對做，反映市場認為房市景氣仍受到政策抑制，即使不少營建公司有入帳的營收表現，但資金仍青睞話題性較高的科技產業，現在就只能觀察第3季央行的理監事會議，有沒有進一步略為放寬的措施。