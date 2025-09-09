快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照
相較於新青安政策排除在《銀行法》第72-2條的改變利多，營建類股指數至少還有一日行情，8日政策調整宣布換屋切結延長，市場認為對於房市資金動能影響有限，9日營建類股表現平淡，市場並未解讀對於房市有重大利多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據先前央行提供資料顯示，2023年6月至2025年5月，本國銀行辦理換屋協處案件共2,142件，平均每月先買後賣切結一年出售的件數不到100件，由於數量真的很少，銀行承作態度也不積極，因此央行即使放寬出售時間到18個月，市場上也不會有新的資金動能。

9日營建類股指數大致持平，並未對放寬18個月政策有太多利多解讀，相較於新青安政策放寬隔日，營建類股大漲超過6%，此次市場表現冷靜，不過對比台股指數一度寫下歷史新高的24,880點，營建類股指數仍趴在地上喘，顯示市場資金仍對營建業前景看法相對保守。

曾敬德表示，股市資金終究不會與政策對做，反映市場認為房市景氣仍受到政策抑制，即使不少營建公司有入帳的營收表現，但資金仍青睞話題性較高的科技產業，現在就只能觀察第3季央行的理監事會議，有沒有進一步略為放寬的措施。

房市 央行 新青安 營建業

相關新聞

連4月破500億美元！AI點亮 8月出口年增34.1％、再衝史上新高

財政部9日公布今年8月出口統計，人工智慧等創新應用驅動之需求持續活絡，再加上科技新品備貨動能升溫，8月出口表現再創新高，...

「換屋切結延長18個月」政策利多激勵房市？專家：資本市場已給答案

相較於新青安政策排除在《銀行法》第72-2條的改變利多，營建類股指數至少還有一日行情，8日政策調整宣布換屋切結延長，市場...

整理包／房市要活了？政府開水龍頭解房貸荒 這些政策都鬆綁了

面對房貸荒民怨，行政院長卓榮泰拋出「水龍頭開大一點」政策訊號，繼金管會宣布將新青安貸款排除銀行法的限貸比率範圍，央行9月7日宣布換屋族出售舊屋期限，從一年延長至18個月，溯及2024年9月20日（含）後的貸款案件均適用。

路透：台灣離岸風電朝深水水域發展 需要更多政府支持

產業主管與分析師表示，隨著台灣的離岸風電計畫正轉向更深、且技術挑戰性更高的水域，若台灣想推動離岸風電市場持續成長，將需要...

降息預期升溫 三大債市淨流入擴大

美國就業數據疲軟，債市近全數上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年8月28日至9月4日止近一周，三大債市仍...

石破茂請辭日本政局變動 日股震盪難免、中期聚焦企業基本面

日本前首相石破茂於9月7日正式宣布請辭，潛在接班人選眾多。市場對此消息反應正面，反映出對財政擴張預期升溫。瀚亞投信指出，...

