路透：台灣離岸風電朝深水水域發展 需要更多政府支持

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
隨著台灣的離岸風電計畫正轉向更深、且技術挑戰性更高的水域，若台灣想推動離岸風電市場持續成長，將需要龐大的政府支持，才能達成發電容量目標。本報系資料照
產業主管與分析師表示，隨著台灣的離岸風電計畫正轉向更深、且技術挑戰性更高的水域，若台灣想推動離岸風電市場持續成長，將需要龐大的政府支持，才能達成發電容量目標。

路透報導，長期高度仰賴燃煤發電的台灣，已提高風電裝置容量三倍多到4百萬瓩（GW），遠高於新冠疫情前的不到1 GW，目標是到2050年時，六成電力來自再生能源。

政府原本預料6月會公布多達3 GW離岸風電合約的標售細節，但經濟部能源署向路透表示，還在蒐集對標售機制的回饋意見。不過，能源署仍維持2030年離岸風電裝置容量10.9 GW的目標。

產業主管表示，過去吸引業者積極競標、成本較低的淺水離岸風電區塊即將用盡，快速成長期將告終，但台灣半導體產業的電力需求依然持續增加，包括風電需求。

顧問與工程業者Ramboll台灣區總監Scott Hsu表示，「多數購電者都是主要資訊科技（IT）巨擘的供應鏈，例如台積電（2330）必須符合蘋果所有的（環保）要求。所以這基本上是必需品」，「大家現在都在考慮要怎麼推動把固定式基座的技術能力，從60公尺提高到90公尺，之後再尋找允許浮動式離岸風電接手之道」。

丹麥顧問業者Aegir Insights預期，未來風電區塊標售的投標履約價將屆於每度電新台幣5-6元之間，約是煤電每度新台幣3元的兩倍，反映離岸風電專案經濟效益的不確定性。該公司Simon Engfred認為，「台灣離岸風電市場在可預見的未來都需要補貼。就像歐洲，離岸風電產業面臨的困境需要政府支持」。

Aegir預估，台灣2035年的離岸風電營運裝置容量將僅略高於10 GW，未達成18.4 GW的目標。

