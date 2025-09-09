台灣多元化LNG進口來源 經濟部強調穩定供應

華府智庫及媒體報導台灣液化天然氣（LNG）進口三成來自卡達，而卡達易受中國施壓，我國應思考是否尋求替代來源。對此，經濟部9日表示，台灣LNG進口來源已多元分散採購，並以穩定供應、分散進口氣源為主要考量，若有符合我國需求且具價格競爭力之LNG貨源，將評估採購可行性。

華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）近日發布報告指出，台灣能源結構存在潛在風險，台灣現高達30%的LNG仰賴卡達供應，雖台灣與卡達已簽定27年的供氣合約，但卡達易受中國施壓，恐為北京提供控制機會。

經濟部表示，台灣LNG採購採中長約布局為主、短約及現貨為輔的動態調整策略，有助於提升能源供應韌性，維持LNG貨源穩定。以2024年為例，我國LNG進口國已達14國（全球主要產氣國共22國），主要進口來源包含澳洲、卡達、美國、巴布亞紐幾內亞、馬來西亞、汶萊、奈及利亞等，顯見我國LNG進口來源已多元化，政經較為穩定地區（如澳洲、美國）占近五成，請全國民眾放心。

經濟部最後強調，卡達氣源占比自2013年49%降至2024年25%，充分展現政府降低對單一氣源依賴度之努力。另我國自2019年起引進美國合約氣源，進口占比已從2019年3%提高至2024年10%，且中油公司已於2025年3月20日與美國簽署阿拉斯加LNG買賣暨投資意向書，表明投資及採購LNG之意願，未來向美進口LNG量將持續增加。