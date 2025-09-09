降息預期升溫 三大債市淨流入擴大

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。資料來源：美銀、EPFR
美國就業數據疲軟，債市近全數上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年8月28日至9月4日止近一周，三大債市仍保持淨流入；其中，投資級企業債維持淨流入且增至82.4億美元居冠；其次是新興市場債基金，淨流入金額擴大至19億美元；美國非投資級債券基金淨流入力道亦增溫至9.5億美元。

ISM數據顯示，美國8月份服務業擴張速度達到六個月來最快，新訂單指標創近一年來最大升幅。7月貿易逆差擴大至四個月新高，企業在川普新關稅前實施前搶先進口商品和原物料。

安聯投信表示，美就業數據疲軟，非農就業數據也可能走弱，市場對9月降息預期持續增溫，10年期公債殖利率回落，債市近全數上漲，其中，機構MBS與市政債漲幅較大，通膨連結債與政府債漲幅則較為落後。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，隨著收益率下滑、利差收窄，市場在9月初的不穩表現後出現反彈，也吸引大量新債發行。疲弱的勞動力市場推動此波漲勢，投資者已全面預期9月將會降息。

陳信逢表示，儘管市場來到相對高檔區，其走勢波動雖可能因季節性疲軟等雜音而可能加大震盪幅度，但在基本面展望正向、企業資本支出增溫以及AI仍有望擔綱主流支撐下，後市仍可期。就觀察指標上，近期債市波動呈現反彈、新興貨幣整體表現平穩，股票資金流入稍放緩，風險債偏好則是呈現回升。

策略上，陳信逢表示，當前經濟處於放緩階段，此對風險資產勢將構成一定壓力，需密切關注景氣成長狀況，建議可提高對股票與高風險債券基本面展望的關注度。方向上可透過多元布局追逐成長同時也布局相對具收益潛力的信用債，以期達到分散應對市場波動，並可藉由信用債的穩定收息，降低整體波動性。未來一個月需關注通膨數據變化、全球主要央行貨幣政策、美債殖利率及美元走勢等。

