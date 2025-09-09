信心轉趨正向 美股基金維持淨流入居冠

近期由政經因素主導，全球股市震盪。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年8月27日至9月4日止近一周，全球主要各區股票基金資金均呈現淨流入；美國股票基金淨流入51.23億美元、持續居冠；其次為已開發歐洲、全球新興市場與亞洲不含日本，則分別以淨流入6.76億美元、6.49億美元與4.31億美元，分別位居第二、第三及第四。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國就業數據不如市場預期，包括私部門新增就業不如預期及請領失業救濟金人數上升，大幅提高市場對美國聯準會9月降息預期，激勵美股再創新高；同時美國總統川普對聯準會人事干預增添聯準會獨立性的疑慮，類股表現不一，通訊服務走勢相對較強。

就盤面上，安聯投信表示，歐美股表現震盪，日本自民黨(執政黨)幹事長森山裕表明有意辭職，增加日本首相石破茂下台壓力，政局紛擾也影響日股盤勢。此外，市場傳出中國官方考慮研究如何抑制投機交易，擔心一旦行情急轉直下或使散戶投資者帶來重大損失，壓抑陸股。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，整體來看，AI生態系統的前景依然健康。觀察第一季財報，儘管關稅不確定性續存，但多數AI相關企業管理層對未來趨勢保持正向，AI項目的進展仍穩步推進。

另一方面，在新AI資料中心建設公告、對新型推理AI模型對的強勁需求，以及更有利的高階晶片半出口政策加持下亦提振市場信心。莊凱倫表示，隨著未來幾個月政策更加明朗，例如框架性貿易協議，以及川普政府推出減稅和親商議程，預計將營造出更具建設性市場環境；我們亦預期，美國將進一步鞏固其在創新領域領導地位，推動核心關鍵技術及供應鏈回流，相關政策已陸續啟動，有利於強化美國本土創新生態。

在台股部分，根據安聯台股投資團隊初步估算，2026年整體企業獲利將持續為正成長，預估成長20%，成長動能將優於今年。以類股來看，預估電子2025年仍維持高速成長約23%，而金融、非金電獲利也呈現成長，分別預估將成長5%、13%。

安聯投信台股團隊表示，類股持續輪動，在AI概念股與相關供應鏈有望在基本面撐盤下，四季仍是擔綱主流。回到基本面，在AI軍備競賽下，全球主要雲端服務業者(CSP)持續加碼投資，資本支出動能可望延續至明年，再加上星際之門(Stargate)計畫及中東投資，有利於台廠AI供應鏈及半導體產業。

根據歷史經驗，過去15年台股指數在9月表現偏弱，有六成機率下跌，加上今年5到8月表現較強勢，並不排除今年9月也可能因短線漲多而呈現拉回整理休息，考量在後續AI需求及企業獲利動能強勁支撐下，若遇盤勢拉回伺機累積更多部位好時機。

整體來看，安聯投信台股團隊表示，包括：AI相關公司財報、股市評價面逐漸走高等影響盤勢表現，但美國對等關稅、匯市波動等不確定性逐漸淡化，明年企業獲利預期強勁，展望正向。建議定期定額台股基金投資人應持續累積部位，長線投資者可逢修正布局累積收穫機會。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，在台股估值不低、波動較大情況下，最好兼顧降波動與抓機會。股息因子有機會降低投資組合波動，同時抓取AI浪潮的成長機會，有助於分散風險、穩健整體報酬。

策略上，施政廷表示，隨著近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，仍是較佳的應對策略，建議可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。