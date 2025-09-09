整理包／房市要活了？政府開水龍頭解房貸荒 這些政策都鬆綁了
面對房貸荒民怨，行政院長卓榮泰拋出「水龍頭開大一點」政策訊號，繼金管會宣布將新青安貸款排除銀行法的限貸比率範圍，央行9月7日宣布換屋族出售舊屋期限，從一年延長至18個月，溯及2024年9月20日（含）後的貸款案件均適用。
台灣房市政策陷入「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的補丁循環，房價高漲，年輕人買不起房，政府推新青安；結果新青安意外助漲房價，央行又祭出第七波打炒房，讓房市急凍，也讓買房族陷求貸無門，現在又開水龍頭解房貸荒，「左手打、右手放」真能解決高房價？《聯合新聞網》盤點近期房貸族可喘口氣政策。
文章目錄
央行9月7日宣布換屋族出售舊屋期限，從一年延長至18個月，溯及2024年9月20日（含）後的貸款案件均適用。
原先訂定的實質換屋自住者協處措施規定，新申辦第一戶或第二戶購屋貸款（非高價住宅貸款），會有無寬限期及貸款五成的規定，但若與銀行簽切結書、且在購屋貸款撥款後一年內，將名下原有房屋出售，就可貸得八成。
行政院9月4日宣布將新青安貸款排除在銀行法第72-2條計算之外，未來銀行辦理新青安貸款時，將不再受30%上限約束，可以釋出更多放款量能，緩解青壯年族群購屋申貸的等待時間，保障購屋自住民眾的申貸權益。
金管會說明，新青安貸款為協助無自有住宅民眾購屋自住，自2023年8月起至2026年7月31日止，放寬條件。最高貸款額度由800萬元提高至1000萬元，利息補貼由公股銀行減收半碼及政府補貼1.5碼，貸款年限從30年延長至40年，寬限期從3年延長至5年。
「房貸天條」銀行法72-2：
「銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30％」
銀行法72之2被視為不動產放款「天條」，因新青安貸款短期間炒熱房市，2024年多家銀行的房屋貸款水位逼近滿水位，因此對新房貸的申請進行更嚴格的審核，導致房貸等候期拖長，或是提高貸款利率以抑制申請數量。
為了協助一定所得及財產標準以下且2年內自購住宅並辦理貸款之家庭，提供「自購住宅貸款利息補貼」；申請人向政府提出申請，經政府審查核定之1年內，以自行購買之住宅向金融機構辦理本貸款，並由政府補貼部分住宅貸款利息，以減輕貸款利息負擔。
114年度自購住宅貸款利息補貼，申請期間為9月1日(星期一)上午09：00至9月30日(星期二)下午05：00止。
．補貼金額：
補貼金額會依據購屋地點有不同上限，例如台北市最高可達250萬元利息補貼，新北市為230萬元，其他縣市為210萬元。
．完整資訊：
詳細的申請條件、應備文件、所得財產標準、以及最新申請資訊，請務必參考內政部不動產資訊平台的最新公告。
