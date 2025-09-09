貝萊德：能真正分散風險的資產愈來愈少 投資人需調整策略

貝萊德資產管理表示，2025年風雲多變，也出現一些反常現象。極端的貿易不確定性並未引發持續的市場波動，美國公債殖利率也脫離過往常態。傳統的分散化工具如今更加稀缺，投資人必須尋找新的資產來源，以維繫投資組合的韌性。

貝萊德表示，在快速變動的世界裡，可靠的風險分散工具正變得愈來愈稀缺。在股市下跌時，投資人已無法再倚賴長天期美國公債發揮避險效果。由於美國財政疑慮升高，美國公債殖利率的走勢已經脫離疫情前的常態。

貝萊德認為，就業人口成長速度疲弱，將為美國聯準會（Fed）9月降息鋪路。然而，勞動人口的成長也正趨緩，原因包括人口老化與移民減少。這些結構性因素恐將進一步推升通貨膨脹壓力，最終限制Fed降息的幅度。

貝萊德指出，美國30年期公債殖利率上升時，2年期殖利率卻下滑，這也進一步強化貝萊德偏好短天期公債的立場。全球殖利率的走勢也呼應這一趨勢。不過，美元走弱，在某種程度上為美國投資人提供了緩衝。

與此同時，黃金價格大漲，貝萊德分析，因為投資人尋找其他方式來打造具韌性的投資組合。彭博資訊統計，外國央行持有的黃金存量如今已超過美國公債。此外，比特幣、避險基金策略及私人資產等也都可能成為新的分散化工具。