快訊

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

台中惡男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院 7天後醫院外遭移工亂刀砍死

金價破3,650美元再創歷史新高！國銀分析二因素支撐

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金價格9日再突破每盎司3,650美元創歷史新高，國銀分析，金價飆漲主因是美國就業數據表現若於預期，導致市場對聯準會的降息預期升溫，技術線圖顯示已經超買，但預期金價仍有二支撐力道，降息預期和央行買盤將支撐金價，並建議可在回檔時逢低增持。

國銀指出，因美國公布8月的非農就業人數僅增加2.2萬人，遠低於市場預期的7.5萬人，且失業率升至4.3％，創下2021年底以來新高，強化市場對聯準會9月重啟降息的預期，根據芝商所FedWatch顯示，近九成市場參與者認為9月FOMC會議將降息一碼，且認為不降息者已下降至0，加上各國央行長期對黃金的需求，因此推升金價創歷史新高。

金價 降息

延伸閱讀

美國快降息？專家建議債券基金 ETF與直接買海外債 掌握不同操作策略

降息在即卡位短債勝率高？辣媽提醒「資本利得有限」：若美元大貶會更糟

從0.7到0.21再至最新0.29元…00915股息縮水！達人：盼降息與填息間取得平衡

Fed降息機率升 金價創高…高盛：將飆上5,000美元

相關新聞

賴清德：投入千億推動AI新十大建設 三項行動打造半導體非紅供應鏈

SEMICON TAIWAN 2025本周登場，賴清德總統今日上午出席晶鏈高峰論壇時指出，過去30年來，台灣半導體產業從...

石破茂請辭日本政局變動 日股震盪難免、中期聚焦企業基本面

日本前首相石破茂於9月7日正式宣布請辭，潛在接班人選眾多。市場對此消息反應正面，反映出對財政擴張預期升溫。瀚亞投信指出，...

AI新時代／打造台灣主權AI 數發部要先解封公部門資料

近來流行的「主權AI」，是指一個國家能夠完整掌握發展AI的所有關鍵技術，從數據資料收集、AI模型訓練到實際應用，都不需要仰賴其他國家技術，不被他人控制。台灣也希望推動主權AI，前提就是要有自己的AI語料庫來訓練AI模型，該如何做到？聯合報數位版訪問數發部長林宜敬，部長給出了什麼方向？本文告訴你。

美日關稅有密約？日砸5500億須45天內到位、90％獲利歸美 施俊吉對台拋「7問題」示警

美日關稅雖在7月下旬達成協議，但川普遲未簽署行政命令。

台菲經濟走廊 藍圖浮現…初步規劃對接七大產業

台菲經濟走廊有譜，據了解，府院已有初步構想，目標是延伸台灣大南方新矽谷計畫，預計在半導體AI、新能源、造船、無人機、智慧...

土地取得優惠 業者赴菲最大誘因

台菲經濟走廊由外交部主政，外交部日前率48家業者代表赴菲國考察，包含鴻海、日月光、東元電機、SEMI半導體協會等重要業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。