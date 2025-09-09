金價破3,650美元再創歷史新高！國銀分析二因素支撐
黃金價格9日再突破每盎司3,650美元創歷史新高，國銀分析，金價飆漲主因是美國就業數據表現若於預期，導致市場對聯準會的降息預期升溫，技術線圖顯示已經超買，但預期金價仍有二支撐力道，降息預期和央行買盤將支撐金價，並建議可在回檔時逢低增持。
國銀指出，因美國公布8月的非農就業人數僅增加2.2萬人，遠低於市場預期的7.5萬人，且失業率升至4.3％，創下2021年底以來新高，強化市場對聯準會9月重啟降息的預期，根據芝商所FedWatch顯示，近九成市場參與者認為9月FOMC會議將降息一碼，且認為不降息者已下降至0，加上各國央行長期對黃金的需求，因此推升金價創歷史新高。
