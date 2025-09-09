快訊

賴清德：投入千億推動AI新十大建設 三項行動打造半導體非紅供應鏈

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
賴清德總統上午出席2025國際半導體展晶鏈高峰論壇，為開幕式致詞。記者余承翰／攝影
賴清德總統上午出席2025國際半導體展晶鏈高峰論壇，為開幕式致詞。記者余承翰／攝影

SEMICON TAIWAN 2025本周登場，賴清德總統今日上午出席晶鏈高峰論壇時指出，過去30年來，台灣半導體產業從草創起步、走進世界、跟國際社會合作，到今天，全球高科技產業以及未來人工智慧（AI）時代，台灣扮演一個不可或缺的角色。未來，政府會持續努力，包括積極推動AI新十大建設，將投入超過千億元的資源，引導企業加碼投資台灣。

賴清德指出，AI新十大建設投資範圍，將涵蓋完善基礎建設、研發關鍵技術，並且擴大智慧應用三個面向。同時，也將積極研發量子電腦、矽光子以及機器人三大關鍵技術，也希望台灣產官學研跟國際合作，能夠擴大到材料、設備等領域，同時把研發中心放在台灣。

AI急速發展，未來，半導體競爭態勢勢必更加激烈。賴清德強調，半導體分工是非常緊密的產業，沒有任何一個國家可以單獨面對，為了強化未來更緊密合作的網路，並且打造具有韌性的全球半導體非紅供應鏈，台灣願意採取以下三項具體的行動，來讓半導體產業可以持續發展。

第一，台灣將秉持務實、開放、互信的原則，持續深化與各國的合作。無論是在供應鏈安全、材料、設備與生產技術的分工，或是數位轉型與數位主權，我們都將透過跨國投資與研發合作，建立更穩健的產業體制。

第二，過去幾年來，台灣的半導體產業、資通訊產業、電子零組件產業，已經在日本、在美國、在歐洲、在東南亞大量投資。在過去一年來，我們甚至也已經在捷克布拉格、日本福岡、美國德州，設立了台灣貿易投資中心，除了協助企業布局國際市場，其中一個很重要的目的就是要深化台灣跟各國的半導體供應鏈合作。

第三，半導體產業的永續發展，人才是關鍵，台灣的AI新十大建設，也將培育百萬位AI人才，從基礎教育到高階教育，建立完整的培育路徑。我們期盼各國產業代表一起來建立跨國的培訓以及交流機制，打造以信任為基礎的國際人才網絡。

賴清德表示，今天的論壇不僅僅要凝聚更多共識，打造創新、安全、韌性、共融的半導體供應鏈，強化民主陣營科技的競爭力。「我們的目標是要打造一個更文明的未來，提供給人類一個更具有福祉的生活的好未來。這是我們共同的目標。台灣是全球可信賴的合作夥伴，我們會以厚實的技術基礎，開放的合作精神，和國際上的民主夥伴攜手合作，因為唯有攜手合作才能創造進步，也唯有團結互助才能實現共融，許給人類一個更好的未來。」

