賴總統提設主權基金 施俊吉：順從美方需索

賴清德總統接受自由時報專訪表示，透過設立台灣主權基金，投資或購買國際通路，讓我國傳產商品走向國際市場。正值台美關稅談判關鍵期，行政院前副院長施俊吉質疑，這是為順從美國總統川普和商務部長盧特尼克的需索，讓台灣在不公平的投資與分潤條件下，跟日本一樣去美國投資數千億美元。

賴總統就職滿一周年時宣布，政府將成立主權基金，打造國家級投資平台。當時全球正因美國對等關稅政策傷神，成立主權基金，也被解讀是要用於投資美國。前國發會主委劉鏡清日前說明，正拜訪多國了解做法，沒有時間表。

賴總統最新說法是，政府將協助傳統產業合併、提高競爭力，同時協助找通路，他先前拋出成立主權基金構想，其一就是透過「台灣主權基金」，在國際購買或投資通路，確保我國傳產商品在國際行銷。

施俊吉在臉書撰文質疑，其實無須成立主權基金，經濟部、國貿署和外貿協會現在就在做；合理的推測是，成立主權基金是為順從川普和盧特尼克的需索，讓台灣在不公平的投資與分潤條件下，跟日本一樣去美國投資數千億美元。

施俊吉表示，「賴總統應該告訴我們，政府是否已經（或準備）像日本一樣與美國簽訂投資協定了？」

行政院經濟發展委員會顧問、中研院院士朱敬一日前也批評，主張台灣設主權基金的人，十之八九不是為了公益，而是為私利，欲靠黨政關係，在主權基金搞個位子，撈一些油水。