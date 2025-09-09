放寬換屋族賣屋期限 建商公會：打開資金水龍頭才能解決

針對中央銀行放寬換屋族「先買後賣」出售舊屋的期限，市場人士表示，真正的難題並不是時間，而是舊屋的買方能否順利取得貸款。建商公會則說，儘管央行體諒民困，但銀行水位受限下，民眾仍有貸款不易的問題，建議應取消限貸措施或至少提高成數，打開資金水龍頭才是解決之道。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，二○二三年六月至二○二五年五月，全台申請「先買後賣、一年內出售」協處案件僅二一四二件，平均每月不到百件。他說，雖然把期限延長至十八個月能讓換屋族鬆口氣，但銀行資金有限，多半優先支援首購族。如果買方貸款不容易過件，換屋族的舊屋自然難以找到買主，才是關鍵問題。

大型行庫主管表示，多半換屋族都在一年內能夠賣掉舊房，只有極少數的個案需要更長時間，部分是開價不符市場行情找不到買方，部分則是買方貸款較慢，但整體來說，政策是有達到效果，如今延長到一年半，相信能涵蓋所有真實換屋需求的民眾，加上央行回溯到去年九月，盡可能彌補錯殺的案件。

中華民國不動產建築開發公會全聯會（建商公會）理事長楊玉全表示，銀行因水位受限，只能用舊貸清償的額度來承作新的房貸，使民眾無法或不易向銀行申辦房貸，且即使以切結方式先買後賣延長至十八個月，因銀行將耗費稽查成本，以及處理隨之產生的訟爭，銀行仍不太願意貸款給這類換屋民眾，造成自住民眾換屋貸款仍受兩戶以上的管制內容。他說，還是要針對換屋民眾取消限貸措施或至少提高成數，並調降存款準備率，打開資金水龍頭，才是解決之道。

整體來看，央行延長換屋期限，確實展現對自住需求的關注，也能在一定程度上舒緩換屋族壓力。

但市場人士也說，能否順利換屋，關鍵還是要有合適買方，如果整體市場持續冷清，換屋族就算再多半年時間，仍可能賣不掉房子，政策效益因此大打折扣。