聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部公布缺工統計 27.6萬職務招不到人

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

勞動部昨（8）日首度公布職位空缺概況調查統計，根據統計，全台共27.6萬個職缺，以製造業9.2萬個最多、其次為批發及零售業4.7萬個、住宿及餐飲業2.5萬個。整體職缺平均招募時間約3.5個月，顯示勞動市場人力需求仍屬緊俏。

其中住宿業更因高流動率、招募時間較長，職缺率相對較高；勞動部也點出，餐飲業進、退率分別為4.6％、5％，反映出有意從事餐飲業的新進工作者雖多，但退出餐飲業的人也不少，留才不易導致高流動率，是缺工主因。

勞動部分析，不同行業呈現差異化現象。以職缺率與招募時間交叉觀察，住宿業方面，屬於「職缺率高、招募時間長」，不僅缺工嚴重，進、退率分別達3.7%、4.1%，人員流動率居高，補實難度大；專業、科學及技術服務業則屬「職缺率低、招募時間長」，雖人力供需相對穩定，一旦出現缺口，平均需近四個月才能補足。

批發零售業屬於「職缺率低、招募時間短」，雖流動率略高於平均，但仍能在合理時間內補足人力；餐飲業則呈現「職缺率高、招募時間短」，進、退率都高，留才不易，缺工壓力持續。

從總量觀察，製造業職缺數最多，達9.2萬個，占全體三分之一，但其職缺率3.1%、招募時間3.5個月，均接近平均值，進、退率僅2%，人力結構相對穩定。

另就工時別來看，全體25.3萬個全時職缺占91.7%，2.3萬個部分工時職缺占8.3%。

餐飲業 勞動部

延伸閱讀

勞動部：27.6萬個職缺找不到人 製造業9.2萬個居冠

勞動部首份「職位空缺調查」出爐！這行業缺工最嚴重、招募時間最長

勞保破產壓力太沉重！潛藏負債一年暴增1.7兆 勞動部指出「主要原因」

勞保潛藏負債一年暴增1.7兆 勞動部：精算假設基礎不同所致

相關新聞

台菲經濟走廊 藍圖浮現…初步規劃對接七大產業

台菲經濟走廊有譜，據了解，府院已有初步構想，目標是延伸台灣大南方新矽谷計畫，預計在半導體AI、新能源、造船、無人機、智慧...

賴總統提設主權基金 施俊吉：順從美方需索

賴清德總統接受自由時報專訪表示，透過設立台灣主權基金，投資或購買國際通路，讓我國傳產商品走向國際市場。正值台美關稅談判關鍵期，行政院前副院長施俊吉質疑，這是為順從美國總統川普和商務部長盧特尼克的需索，讓台灣在不公平的投資與分潤條件下，跟日本一樣去美國投資數千億美元。

美日關稅有密約？日砸5500億須45天內到位、90％獲利歸美 施俊吉對台拋「7問題」示警

美日關稅雖在7月下旬達成協議，但川普遲未簽署行政命令。

土地取得優惠 業者赴菲最大誘因

台菲經濟走廊由外交部主政，外交部日前率48家業者代表赴菲國考察，包含鴻海、日月光、東元電機、SEMI半導體協會等重要業者...

五大財經法案 本會期闖關…業界高度關注

立法院新會期展開，適逢預算會期，審查法案時間有限，但仍有許多攸關經濟發展、民生的重要法案待審，包含《人工智慧基本法》、《...

勞動部公布缺工統計 27.6萬職務招不到人

勞動部昨（8）日首度公布職位空缺概況調查統計，根據統計，全台共27.6萬個職缺，以製造業9.2萬個最多、其次為批發及零售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。