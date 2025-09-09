聽新聞
0:00 / 0:00
勞動部公布缺工統計 27.6萬職務招不到人
勞動部昨（8）日首度公布職位空缺概況調查統計，根據統計，全台共27.6萬個職缺，以製造業9.2萬個最多、其次為批發及零售業4.7萬個、住宿及餐飲業2.5萬個。整體職缺平均招募時間約3.5個月，顯示勞動市場人力需求仍屬緊俏。
其中住宿業更因高流動率、招募時間較長，職缺率相對較高；勞動部也點出，餐飲業進、退率分別為4.6％、5％，反映出有意從事餐飲業的新進工作者雖多，但退出餐飲業的人也不少，留才不易導致高流動率，是缺工主因。
勞動部分析，不同行業呈現差異化現象。以職缺率與招募時間交叉觀察，住宿業方面，屬於「職缺率高、招募時間長」，不僅缺工嚴重，進、退率分別達3.7%、4.1%，人員流動率居高，補實難度大；專業、科學及技術服務業則屬「職缺率低、招募時間長」，雖人力供需相對穩定，一旦出現缺口，平均需近四個月才能補足。
批發零售業屬於「職缺率低、招募時間短」，雖流動率略高於平均，但仍能在合理時間內補足人力；餐飲業則呈現「職缺率高、招募時間短」，進、退率都高，留才不易，缺工壓力持續。
從總量觀察，製造業職缺數最多，達9.2萬個，占全體三分之一，但其職缺率3.1%、招募時間3.5個月，均接近平均值，進、退率僅2%，人力結構相對穩定。
另就工時別來看，全體25.3萬個全時職缺占91.7%，2.3萬個部分工時職缺占8.3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言