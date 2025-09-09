勞動部公布缺工統計 27.6萬職務招不到人

勞動部昨（8）日首度公布職位空缺概況調查統計，根據統計，全台共27.6萬個職缺，以製造業9.2萬個最多、其次為批發及零售業4.7萬個、住宿及餐飲業2.5萬個。整體職缺平均招募時間約3.5個月，顯示勞動市場人力需求仍屬緊俏。

其中住宿業更因高流動率、招募時間較長，職缺率相對較高；勞動部也點出，餐飲業進、退率分別為4.6％、5％，反映出有意從事餐飲業的新進工作者雖多，但退出餐飲業的人也不少，留才不易導致高流動率，是缺工主因。

勞動部分析，不同行業呈現差異化現象。以職缺率與招募時間交叉觀察，住宿業方面，屬於「職缺率高、招募時間長」，不僅缺工嚴重，進、退率分別達3.7%、4.1%，人員流動率居高，補實難度大；專業、科學及技術服務業則屬「職缺率低、招募時間長」，雖人力供需相對穩定，一旦出現缺口，平均需近四個月才能補足。

批發零售業屬於「職缺率低、招募時間短」，雖流動率略高於平均，但仍能在合理時間內補足人力；餐飲業則呈現「職缺率高、招募時間短」，進、退率都高，留才不易，缺工壓力持續。

從總量觀察，製造業職缺數最多，達9.2萬個，占全體三分之一，但其職缺率3.1%、招募時間3.5個月，均接近平均值，進、退率僅2%，人力結構相對穩定。

另就工時別來看，全體25.3萬個全時職缺占91.7%，2.3萬個部分工時職缺占8.3%。