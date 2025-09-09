換屋期限鬆綁 關鍵在房貸荒何時解套

中央銀行宣布放寬換屋族簽切結書的售屋期限，從原本的一年延長至十八個月，業界人士指出，儘管央行面對民怨做出回應，但效果有限，一是市場仍處於「房貸荒」狀態，延長六個月能否有助改善現狀仍有變數，另外則是銀行還得去追蹤十八個月之後民眾是否完成賣屋，這將導致第一線人員對承作這類案件興趣缺缺，換屋族貸款仍大不易。

大型行庫主管指出，央行願意把賣屋期限再延長六個月，的確有注意到換屋族的怨言，尤其是對這一、兩個月面臨售屋大限的民眾最有幫助，至少可再因此獲得半年的時間賣房；不過，還是得看市場上房貸荒紓解的速度，除了大型行庫優先貸放首購族的新青安之外，還有許多與整批性分戶房貸相關的非新青安的自住戶、首購族房貸等著要放款，之後才輪到中古屋。

因此，中古屋的購屋者要取得房貸，較新成屋仍相對吃虧，這也使得簽下切結書的換屋族賣方，能否在未來半年內能順利完成賣屋，仍大有變數，除非房貸荒在這半年能有效改善。

而觀察這次央行延長六個月的決策，金融圈人士說，倘若這半年的房市交易量仍低迷、房貸荒持續，央行屆時不無可能再延長半年。

金融圈人士指出，央行先前在內部決策時，討論的版本包括延長半年、一年，或兩年等，但央行最後決定先延半年，也是保留可觀察政策成效的空間，另一方面也擔心被質疑鬆綁幅度太大，因此最後先延長半年。

此外，央行把適用的換屋族房貸申請時間，回溯至去年的九月廿日，目標就是瞄準即將在最近面臨切結書一年大限的民眾，避免換屋民眾因為卡在賣屋大限而被迫賤賣房屋，或被銀行收回數百萬元資金產生周轉困難等後遺症，引爆更大的民怨。

住商不動產企劃室執行總監徐佳馨指出，若能延長至三年，比較有助於解決問題，一來是三年正好是借款人的寬限期滿，相對成交機會較大，另外是第一線人員通常在銀行的輪調制度下，三年之後可能換到其他分行或部門，不用再去檢視該案的借款人是否已完成賣屋，因此承作意願相對會較高。