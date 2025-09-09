五大財經法案 本會期闖關…業界高度關注

立法院新會期展開，適逢預算會期，審查法案時間有限，但仍有許多攸關經濟發展、民生的重要法案待審，包含《人工智慧基本法》、《企業併購法》、《職業安全衛生法》、《自由貿易港區設置管理條例》、《使用牌照稅法》等五大財經法案。

這些法案目前進度不一，部分已送到立法院，部分則由部會預告中，部分有即將屆期的時間壓力，受到業界高度關注，財經部會希望，在這個會期能順利排入院會三讀程序，力拚闖關。

行政院於8月提出AI基本法草案，攸關台灣AI治理框架，政院版本明訂AI研發與應用的基本原則，也要求政府應辦理AI相關產業補助、獎勵、輔導、租稅優惠等。

早在政院版本送出前，朝野立委已提出各自版本，先前也召開過朝野協商，針對主管機關、AI定義、成立智慧戰略特別委員會、施行後完善法規的期限等是未來審查時的主要爭點。

另外為鼓勵中小企業組成產業控股公司、集體作戰爭取國際訂單，行政院8月也通過企業併購法修法草案，送立院審查，這是國發會力推政策，修法放寬符合一定條件，且經國發會認定為產控公司，因換股產生的證券交易所得可緩課最低稅負，藉此提升業界籌組控股公司、組隊打國際盃的誘因。

勞動部提出職安法修法，已通過行政院會，此次修法共修正23條，是自2013年全文修正以來最大幅度調整。其中新增職場霸凌專章，明確職場霸凌定義；另也強化源頭防災、加強承攬管理、提高罰鍰上限。若發生死亡職災，刑期上限五年、罰金上限150萬元；違反安全措施，罰鍰上限150萬元。

美國高度關注洗產地議題，交部研擬自由貿易港區設置管理條例修正草案，目前正在預告期間。為避免外國貨品經由自由貿易港區違規轉運出口，以規避高額關稅，將罰鍰比照貿易法提高至300萬元。情節重大者，得由海關停止其六個月以下進儲貨物，或由自由貿易港區管理機關廢止其營運許可。財政部提出使用牌照稅法修正草案，主要是著眼2050淨零排放目標，為了鼓勵民眾使用低汙染車輛，並帶動電動車產業發展，授權地方政府可免徵電動車牌照稅期限原本至今年底截止，財政部修法再延四年至2029年12月31日止。