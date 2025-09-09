土地取得優惠 業者赴菲最大誘因

台菲經濟走廊由外交部主政，外交部日前率48家業者代表赴菲國考察，包含鴻海（2317）、日月光、東元電機、SEMI半導體協會等重要業者。據了解，赴菲考察業者主要關注基礎建設是否充足，普遍認為，當地土地取得優惠是最大誘因。

台菲產業考察團由外交部長林佳龍率團。據悉，此行不少重量級企業共同參與，且產業別橫跨半導體科技、再生能源、無人機、金融與食品等領域，涵蓋業別相當廣泛。

據了解，部分出訪廠商，在考察後紛紛表達赴菲律賓設廠意願，主因當地政府提出許多土地取得優惠，對於缺地設廠的產業而言是最大誘因；然而也有部分業者坦言，菲國基礎建設仍有不足，對於投資菲國抱持觀望態度。

當地台商表示，部分業者在轉型過程中需尋求海外發展空間，若政府出手協助，直接與當地政府協商，爭取更多優惠，對海外布局而言是好事一樁。

此外，台菲經濟合作並非僅止於一次考察，台、菲今年將繼續舉辦2025年台菲論壇，初步規劃於9月30日至10月2日登場，將在菲律賓當地舉行。

據了解，經濟部已與工總等單位召開過會前會，初步將規劃部長級經濟合作會議，也將舉行台菲產業鏈結高峰論壇，並參訪當地工業園區。