台菲經濟走廊 藍圖浮現…初步規劃對接七大產業

台菲經濟走廊有譜，據了解，府院已有初步構想，目標是延伸台灣大南方新矽谷計畫，預計在半導體AI、新能源、造船、無人機、智慧農業、數位基礎建設、海纜運送等七大產業對接，並擴大科技、人才合作。

根據府院構想，因菲律賓位居第一島鏈，且呂宋島與台灣南方地理位置相近，是菲國最大島嶼，具有良好腹地，交通設施也完善，可作為台灣大南方新矽谷相關產業延伸，部分供應鏈延伸至菲國，深化台菲實質交流，擴大台商市場。

知情人士分析，由於菲律賓具人口紅利、勞動人口英語掌握能力佳，且文化與台灣相對接近，可促成進一步合作；另外菲國土地價格具競爭力、投資優惠有空間，也是吸引台商的主要誘因。

初步規劃，台菲將就七大產業合作對接，包含智慧農業、半導體及AI產業、海纜運送資訊、新能源（包含氫能、電池等）、智慧解決（無人機）、數位基礎建設、造船業。據了解，將先推動台菲新創智慧新農業示範區。

此外在人才方面，也將擴大交流，希望善用菲律賓人口紅利，媒合產業需求。另外，未來也將與勞動部規劃中的「開放境外引進具技術能力外國人」政策結合，針對菲律賓開設引進外國技術人力專案。

在資金層面，將以民間投資為主，同時結合美國國際開發金融公司（DFC）融資。

長遠目標而言，未來將在既有協議上推動台菲全面性「經濟合作協定（ECA）」，透過南方共同市場與歐盟簽訂之FTA，協助業者發掘潛在市場商機。

外交部指出，榮邦計畫下的「台菲經濟走廊」，同時呼應台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」精神，並落實中華民國國際經濟合作協會與美台商會今年5月簽署的合作備忘錄，實踐台美雙方共同開發第三地市場的構想。

外交部長林佳龍8月已率團赴菲律賓參訪，據了解，行程為期六天五夜，訪團走訪蘇比克灣、新克拉克市及馬尼拉等地，獲當地政府與園區管理單位高度重視，也與當地產業公協會對接，並深入考察多個工業園區。