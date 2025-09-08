2026第三屆聯經人文企業獎徵件開跑！鼓勵深耕永續價值 將人文關懷深入企業DNA

第三屆聯經「人文企業獎」即日起至 11 月 28 日徵件，分為「社會關懷獎」、「藝文推手獎」、「教育提升獎」、「地方發展獎」及「生態保育獎」五大面向，並區分「企業」與「非營利組織」兩組，鼓勵不同規模的企業與團體皆能參與。

「我們一般談到永續，都把焦點放在生態、氣候、自然環境上面。但是我們通常會忽略掉，所謂的永續背後有一個很重要的基礎，那就是一種人文精神。」

聯經出版發行人林載爵表示，聯經長期耕耘人文知識，深知在 AI 與數位轉型加速的時代，世界更需要人文精神來平衡科技衝擊。因此於2024 年創辦「人文企業獎」，以有別於一般 ESG 或永續獎項的角度，特別聚焦於企業或組織在人文層面的實質影響力，關注文化、教育、藝文與社會福祉等「軟性價值」的表現與投入。

透過歷屆得獎案例，可以看到企業與組織以實際行動落實人文精神的感動故事。友達光電經營西大墩窯遺址及文化館，帶動地方發展；普萊德科技整合教育資源進行補救教學，給予弱勢孩童溫暖陪伴；成真咖啡的潔淨水計畫，讓非洲獲得乾淨水源；鴻海教育基金會以「鴻海獎學鯨」資助清寒學子翻轉人生；全家便利商店推動移工友善服務，營造共融環境；磊山保經持續投入藝文推廣，讓世界看見台灣；三小文創串聯友善農業與綠色採購；高雄市野鳥學會守護瀕危鳥類，維護生態多樣性。這些案例不僅展現對人文關懷的溫度，也將啟發更多企業團體投入，形成正向循環，讓人文實踐深化為長期策略。

第二屆人文企業獎頒獎典禮大合照。 (聯經出版提供)

同時，值得注意的是，金管會近年推動「公司治理 3.0」與永續發展藍圖，要求上市櫃公司逐步強化 ESG 揭露，並將其納入企業評量指標；證交所亦將企業永續表現列為資本市場重要指標，影響投資人與社會大眾對企業的信任與評價。在此背景下，參與「人文企業獎」不僅是企業展現社會責任的具體舞台，更能呼應政府政策方向，進一步強化品牌形象與永續價值。

曾任人文企業獎評審團召集人的願景工程董事長陳冲亦指出：「很多企業已把公益慈善、人文關懷變成其 DNA 的一部分，我覺得這是很大的進步。企業如同社會的細胞，若能堅持人文價值，提出長期承諾，便能產生深遠正向影響，成為穩定與進步的力量。」

第二屆人文企業獎社會關懷獎得主與召集人陳冲董事長合影。 (聯經出版提供)

不論規模大小、產業別，只要在人文實踐上有具體行動的企業與組織，都歡迎報名參與。相關報名細則與評選方式，請參見「聯經人文企業獎」官網。

