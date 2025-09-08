確保漁電共生養殖事實 能源署：跨部會合作精進

媒體報導漁電共生有電無魚一事，經濟部能源署今天表示，漁電共生推動以「養殖為本、綠電加值」為原則，若經查核養殖狀況不佳，漁業署將與地方政府合作，協助輔導案場落實養殖事實，改善未果將廢止設置許可。

能源署亦已實施跨部會精進機制，規範室內型案場須先取得綠能容許，室外型案場則須檢具養殖實績證明文件，始得辦理併聯發電或取得電業執照，以確保養殖事實與綠能發展並行。

能源署透過新聞稿說明，案場於完工併網後，農業主管機關將依養殖經營計畫書及「漁電共生案場養殖事實查核參考指引」定期查核，並由漁業署及農業單位執行農業容許審查及養殖事實查核、水產試驗所協助訓練查核人員與科技查核系統建置，經濟部及能源單位則負責發電業查核及環社檢核承諾事項追蹤。

能源署表示，養殖事實查核不符者，漁業署與地方政府合作勒令限期改善，並輔導案場養殖現況與養殖經營計畫書相符，經濟部能源署亦同步要求業者加速改正，以利符合實際養殖狀況。

能源署進一步說明，過往漁電共生農業與電業許可由農業部與經濟部各司其職，發電設備完工階段如符合併網安全規範，即可洽台電公司申請併網。

為確保落實「養殖為本、綠電加值」原則，經濟部與農業部邀集地方政府研議精進相關機制，室內漁電部分，農業單位於辦理農業容許時，將同步審查光電機電設施，並配合台電修正的「配電級再生能源併網手冊」，業者須具養殖事實並取得綠能容許後，方得辦理併聯發電。

室外漁電部分，應於併網後6個月內檢具養殖實績證明文件，始得核准電業執照；對於修法之前已併網尚未取得綠能容許案件，經濟部能源署秉持相同原則持續輔導業者取得綠能容許。

能源署強調，為確保落實漁電共生業者養殖事實，將持續與農業部協同合作，於審查、營運及查核各階段強化管控設置案場養殖事實，營造正向發展環境。