苗栗學苑社宅遭批灌水 國土署反擊：未來評估轉設為婚育宅

有媒體報導指出，台糖苗栗學苑原先配合前政府政策轉型為社會住宅，租期僅3年，如今租約期滿後將收回改為一般住宅，被質疑是「急就章灌水」的政績。對此，內政部國土署8日駁斥，台糖學苑社宅計畫本就屬於疫情期間的階段性專案，並非單純為了衝高社宅數量，且未來仍會配合國家住宅政策，評估轉設為婚育宅等方案，嘉惠更多民眾。

國土署解釋，2021年12月16日行政院核定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，是因應COVID-19疫情衝擊，鼓勵台糖與旅宿業者將房舍轉作社宅，台糖苗栗學苑就是在此專案下投入，隨著疫情趨緩，該專案已於2023年8月完成階段性任務，但已簽約的住戶仍能依照契約持續居住至租期屆滿。

國土署說明，台糖苗栗學苑屬國營企業資產，後續仍會依中央住宅政策需求彈性運用，包括評估設置「婚育宅」，不會因此減少對青年與弱勢族群的支持。

同時，國土署也公布最新數據，截至2025年8月底，中央已在苗栗興辦590戶社宅，包括台糖苗栗學苑224戶、明駝好室107戶及啟賢好室259戶，反觀苗栗縣政府自辦社宅仍掛零，雖曾獲中央在2017年補助2案共300萬元進行規劃，但縣府在2019年表示因財務困難決定暫停推動，改以包租代管方式取代。

為彌補地方不足，中央已補助苗栗縣近8,000萬元推動社宅包租代管4.0，截至今年8月底，已成功媒合548戶。國土署最後強調，未來將持續以多元方式擴大社宅供給，並結合租金補貼、居安補助及青年婚育政策，打造穩定的居住環境，讓年輕人能安心成家。