苗栗學苑社宅遭批灌水 國土署反擊：未來評估轉設為婚育宅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
苗栗市南苗地區「台糖苗栗學苑」社宅屬於疫情期間的階段性專案。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗地區「台糖苗栗學苑」社宅屬於疫情期間的階段性專案。記者范榮達／攝影

有媒體報導指出，台糖苗栗學苑原先配合前政府政策轉型為社會住宅，租期僅3年，如今租約期滿後將收回改為一般住宅，被質疑是「急就章灌水」的政績。對此，內政部國土署8日駁斥，台糖學苑社宅計畫本就屬於疫情期間的階段性專案，並非單純為了衝高社宅數量，且未來仍會配合國家住宅政策，評估轉設為婚育宅等方案，嘉惠更多民眾。

國土署解釋，2021年12月16日行政院核定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，是因應COVID-19疫情衝擊，鼓勵台糖與旅宿業者將房舍轉作社宅，台糖苗栗學苑就是在此專案下投入，隨著疫情趨緩，該專案已於2023年8月完成階段性任務，但已簽約的住戶仍能依照契約持續居住至租期屆滿。

國土署說明，台糖苗栗學苑屬國營企業資產，後續仍會依中央住宅政策需求彈性運用，包括評估設置「婚育宅」，不會因此減少對青年與弱勢族群的支持。

同時，國土署也公布最新數據，截至2025年8月底，中央已在苗栗興辦590戶社宅，包括台糖苗栗學苑224戶、明駝好室107戶及啟賢好室259戶，反觀苗栗縣政府自辦社宅仍掛零，雖曾獲中央在2017年補助2案共300萬元進行規劃，但縣府在2019年表示因財務困難決定暫停推動，改以包租代管方式取代。

為彌補地方不足，中央已補助苗栗縣近8,000萬元推動社宅包租代管4.0，截至今年8月底，已成功媒合548戶。國土署最後強調，未來將持續以多元方式擴大社宅供給，並結合租金補貼、居安補助及青年婚育政策，打造穩定的居住環境，讓年輕人能安心成家。

台糖 疫情

相關新聞

勞動部首份「職位空缺調查」出爐！這行業缺工最嚴重、招募時間最長

勞動部公布首次職位空缺概況調查統計，根據統計全台共有27.6萬個職缺，製造業9.2萬個最多、其次為批發及零售業4.7萬個...

通膨趨緩 8月房租指數年增率收斂至2.29%、寫近17個月新低

8月份房租類的租金指數年增率仍達2.29%，年增率仍達2%以上，年增率則出現收斂，寫下近17個月以來新低，由於政策上朝未...

勞動部：全台27.6萬職位找不到人 製造業最缺工

勞動部今天公布職位空缺概況調查統計，利用職缺進入、退出率及招募時間解析，全台共有27.6萬個職缺，製造業9.2萬個最多、...

賴總統：新青安釋放1,300億資金 助首購與換屋族、杜絕投機炒房

行政院日前拍板，將「青年安心成家貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率上限之外，等於鬆開資金...

賴總統：關稅談判進入最後階段 強調不疊加關稅、以國家利益為優先

美國對台課徵「對等關稅」的最終稅率尚未拍板，賴清德總統接受自由時報專訪表示，目前技術性協議與磋商均已完成，正等待最後的總...

因病請辭 郭智輝上周手術順利

前經濟部長郭智輝8月底以健康因素請辭，他發給友人訊息，上週已接受外科手術，一切順利，感謝大家一直以來的照顧

