通膨趨緩 8月房租指數年增率收斂至2.29%、寫近17個月新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
租屋示意圖。聯合報系資料照片
8月份房租類的租金指數年增率仍達2.29%，年增率仍達2%以上，年增率則出現收斂，寫下近17個月以來新低，由於政策上朝未來續約漲租需參考房租指數年增率方向，倘若這樣計算，兩萬塊租金要漲租可能一個月僅400餘元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前國內通膨已經降溫，通膨恐難進一步推升房租上漲，但房租還是受到市場供需影響，現在市場買氣欠佳，仍有利租屋市場，經濟面則是表現一般，觀察未來房租指數是否慢慢回到2%以內。

曾敬德指出，影響房租的因素眾多，包括近年的通膨、房價走揚、新成屋落成釋出的比價效應、房東房貸的資金成本增加、政府租金補貼增加租客的承擔能力等，不過最後都還是要回歸到市場供需，新青安剛上路的確出現一波租轉買的現象，但近期房市買氣清淡，對於租屋需求仍維持穩定。

政府近年除了積極補貼租客，也希望房東多將閒置的房屋釋出，提出許多稅負上的優惠獎勵，近期則是研擬進行「租賃條例」的修法，重點包括保障租客在訂約加續約時，可以享有一次合計3年租約、以及房東要漲租金必須提前半年告知租客，且房租漲幅不得超過當月房租指數年增率，由於政策仍研擬當中，未來可能還是會有些變化。

