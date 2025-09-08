勞動部首份「職位空缺調查」出爐！這行業缺工最嚴重、招募時間最長

勞動部公布首次職位空缺概況調查統計，根據統計全台共有27.6萬個職缺，製造業9.2萬個最多、其次為批發及零售業4.7萬個、住宿及餐飲業2.5萬個。平均招募時間約3.5個月，顯示勞動市場人力需求仍屬緊俏。

進一步分析，不同行業呈現差異化現象。以職缺率與招募時間交叉觀察，在住宿業方面，落入「職缺率高、招募時間長」象限，不僅缺工嚴重，進、退率分別高達3.7%、4.1%，人員流動率居高，補實難度大；專業、科學及技術服務業則屬於「職缺率低、招募時間長」，雖人力供需相對穩定，但一旦出現缺口，平均需近4個月才能補足。

此外，批發零售業屬於「職缺率低、招募時間短」，雖流動率略高於平均，但仍能在合理時間內補足人力；餐飲業則呈現「職缺率高、招募時間短」，進、退率高達4.6%、5%，顯示新進人員雖多，但留任困難，缺工壓力持續。

從總量觀察，製造業職缺數最多，達9.2萬個，占全體三分之一，但其職缺率3.1%、招募時間3.5個月，均接近平均值，進、退率僅2%，人力結構相對穩定。

另就工時別來看，全體25.3萬個全時職缺占91.7%，2.3萬個部分工時職缺占8.3%。其中住宿及餐飲業全時職缺比重僅66.6%，遠低於營建、製造業動輒逾九成八的水準，反映餐飲業用工模式差異。

若依職類別區分，專業人員（6.5萬人）、機械設備操作與組裝人員（6萬人）、技術員與助理專業人員（5.3萬人）需求最大，合計占七成。招募時間最長的為機械設備操作與基層技術工人，平均需4個月以上；最短則是事務支援人員，僅需2.3個月。

勞動部表示，職缺的產生是經濟正常運行下的需求現象，與勞動力短缺不同。未來將透過長期追蹤，掌握各行業人力需求變化。勞動部同時呼籲，企業可透過「台灣就業通」找人才網站或全國就業服務據點尋求人力資源協助，政府將持續提供支持。