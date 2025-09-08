台澳跨國交流 行為科學應用於政策、助攻綠生活減碳

為推動2050淨零排放並深化國際合作，環境部8日舉辦「從行為科學到政策實踐：邁向低碳永續社會的策略與經驗」國際座談，透過跨國經驗分享與對話，探討行為科學如何應用於低碳政策設計，促進全民綠色生活轉型。

會議吸引各產官學研各單位踴躍參與，針對行為模型、政策落地挑戰及跨部門合作進行熱烈討論。環境部強調，未來結合國內研究能量與政策資源，攜手社會各界共同打造低碳永續願景。會中邀請澳洲行為經濟團隊（BETA）視訊參與，該團隊自2016年起將行為經濟學與心理學導入公共政策，並於能源節約與減碳行為改變累積實證經驗。其分享揭露住宅能源評級制度影響購屋選擇與投入節能改善的意願，並介紹「先診斷、再設計」的政策方法與倫理審查原則，作為臺灣以循證治理推動淨零綠生活參考。

環境部主任秘書蔡孟裕致詞表示，生活轉型是達成淨零的重要關鍵，涵蓋食、衣、住、行、育、樂、購等面向，需政府、企業與民眾共同參與，僅靠勸說或限制難以推動行為改變，更應結合行為科學與經濟誘因，例如自備杯享優惠，才能有效引導低碳行動。

財團法人工業技術研究院副所長林志勳也說，揭露能源評級能促使買家選擇高能效住宅並推動賣家改善住宅隔熱及能耗，實證顯示能有效引導社會採取永續行動；工研院並提出「臺灣綠生活行為經濟模型」，以消費觀點系統衡量生活各面向低碳措施碳排量，並邀集專家討論發展方向。專家建議運用模型分析碳排熱點，有助於提出淨零解方；推動生活轉型則需結合地方政府合作，並建議模型朝工具化發展，讓各地可依自身特性應用。同時，行為改變受到認知、意願與能力等因素影響，透過分析其影響力與可行性，能規劃出更具操作性的淨零綠生活藍圖。