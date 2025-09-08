快訊

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

央行宣布換屋措施調整！出售原有房屋期限 由1年延長為18個月

台澳跨國交流 行為科學應用於政策、助攻綠生活減碳

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部8日舉辦「從行為科學到政策實踐：邁向低碳永續社會的策略與經驗」國際座談。圖／環境部提供
環境部8日舉辦「從行為科學到政策實踐：邁向低碳永續社會的策略與經驗」國際座談。圖／環境部提供

為推動2050淨零排放並深化國際合作，環境部8日舉辦「從行為科學到政策實踐：邁向低碳永續社會的策略與經驗」國際座談，透過跨國經驗分享與對話，探討行為科學如何應用於低碳政策設計，促進全民綠色生活轉型。

會議吸引各產官學研各單位踴躍參與，針對行為模型、政策落地挑戰及跨部門合作進行熱烈討論。環境部強調，未來結合國內研究能量與政策資源，攜手社會各界共同打造低碳永續願景。會中邀請澳洲行為經濟團隊（BETA）視訊參與，該團隊自2016年起將行為經濟學與心理學導入公共政策，並於能源節約與減碳行為改變累積實證經驗。其分享揭露住宅能源評級制度影響購屋選擇與投入節能改善的意願，並介紹「先診斷、再設計」的政策方法與倫理審查原則，作為臺灣以循證治理推動淨零綠生活參考。

環境部主任秘書蔡孟裕致詞表示，生活轉型是達成淨零的重要關鍵，涵蓋食、衣、住、行、育、樂、購等面向，需政府、企業與民眾共同參與，僅靠勸說或限制難以推動行為改變，更應結合行為科學與經濟誘因，例如自備杯享優惠，才能有效引導低碳行動。

財團法人工業技術研究院副所長林志勳也說，揭露能源評級能促使買家選擇高能效住宅並推動賣家改善住宅隔熱及能耗，實證顯示能有效引導社會採取永續行動；工研院並提出「臺灣綠生活行為經濟模型」，以消費觀點系統衡量生活各面向低碳措施碳排量，並邀集專家討論發展方向。專家建議運用模型分析碳排熱點，有助於提出淨零解方；推動生活轉型則需結合地方政府合作，並建議模型朝工具化發展，讓各地可依自身特性應用。同時，行為改變受到認知、意願與能力等因素影響，透過分析其影響力與可行性，能規劃出更具操作性的淨零綠生活藍圖。

願景 公共政策

延伸閱讀

一之軒「知初」蔬食餐廳 倡議健康永續新思維 中秋「植光伴明月」系列禮盒登場

義大世界拚低碳轉型 打造零售業淨零永續新典範

國泰金永續行動績優

台企銀氣候財務揭露 績優

相關新聞

賴總統：新青安釋放1,300億資金 助首購與換屋族、杜絕投機炒房

行政院日前拍板，將「青年安心成家貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率上限之外，等於鬆開資金...

賴總統：關稅談判進入最後階段 強調不疊加關稅、以國家利益為優先

美國對台課徵「對等關稅」的最終稅率尚未拍板，賴清德總統接受自由時報專訪表示，目前技術性協議與磋商均已完成，正等待最後的總...

勞保破產壓力太沉重！潛藏負債一年暴增1.7兆 勞動部指出「主要原因」

根據主計總處統計，勞保勞保潛藏負債一年暴增1.7兆元，因此推升我國各級政府潛藏負債升至20.5兆元，這代表勞保財務加速惡...

勞動部首份「職位空缺調查」出爐！這行業缺工最嚴重、招募時間最長

勞動部公布首次職位空缺概況調查統計，根據統計全台共有27.6萬個職缺，製造業9.2萬個最多、其次為批發及零售業4.7萬個...

勞動部：全台27.6萬職位找不到人 製造業最缺工

勞動部今天公布職位空缺概況調查統計，利用職缺進入、退出率及招募時間解析，全台共有27.6萬個職缺，製造業9.2萬個最多、...

因病請辭 郭智輝上周手術順利

前經濟部長郭智輝8月底以健康因素請辭，他發給友人訊息，上週已接受外科手術，一切順利，感謝大家一直以來的照顧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。