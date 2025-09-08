台灣與捷克深化科技合作 聚焦半導體、太空及國防產業

捷克科研創新部長Marek Ženíšek於5日拜會國科會主委吳誠文，台捷雙方一致肯定在半導體領域的重要合作計畫執行成效，包括先進晶片設計研究中心(Advanced Chip Design and Research Center, ACDRC)及晶創布拉格辦公室，為兩國科研機構與產業界的交流合作提供最佳平台。

吳誠文與Ženíšek除就雷射技術領域的互補優勢進行深入討論外，吳誠文並指出台灣政府在太空及國防相關產業發展，希望與各國展開更多合作。

國科會表示，國科會自2006年起在捷克布拉格設立科技組後，有助於台捷科研合作之推動，並自2007年起共同辦理 「台捷科技日」活動，雙方共同選定科技主題領域，邀請專家學者一同探討未來具體合作的議題，預定於今年10月在捷克布拉格合辦之「第七屆台捷科技日」，將聚焦雷射科技、人工智慧與網路安全等領域。

國科會今日發出新聞稿指出，捷克科研創新部長Marek Ženíšek於5日拜會吳誠文，兩國最高科技首長在會談中，都期許台捷在科技領域的合作持續深化，從半導體、人工智慧、資通訊到雷射科技等關鍵領域皆能展現高度互補性。隨著全球供應鏈重組與科技自主性日益受到重視，未來雙方將持續擴大科研與產業合作，共創雙贏局面。

國科會表示，台灣在全球半導體製造上具備關鍵地位，而捷克則在科學研究、精密機械與光電技術方面具有長期基礎，雙方科技合作具高度互補性。針對雷射領域，雙方初步規劃將在先進雷射科技領域建立策略性合作架構，由我方國家儀器科技研究中心與捷克光速研究中心(Extreme Light Infrastructure, ELI)及捷克科學院所屬HiLASE中心合作，將共同研擬合作主題，並據以推動實質合作。

國科會表示，捷克Ženíšek這次來台除拜會國科會外，亦拜會新竹科學園區管理局，了解台灣在推動科學園區的成功經驗，此外也前往工業技術研究院、國家同步輻射研究中心、國家儀器科技研究中心及台灣半導體研究中心等科研機構參訪。

國科會表示，捷雙方目前在科技領域上已有相當多的合作，國科會已陸續與捷克科學基金會(Czech Science Foundation, GACR)、捷克技術署(Technology Agency of the Czech Republic, TACR)、捷克科學院(Czech Academy of Science, CAS)簽署科研合作協議或備忘錄，共同推動雙邊研究計畫及人員交流，自2010年起累計至今已共同補助超過百件計畫。