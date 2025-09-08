兩岸交流須對等尊嚴 賴總統：維持現狀、不卑不亢、守護台灣安全

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統接受「自由時報」專訪時強調，台灣對和平有理想，但不能有幻想，唯有建立實力才能確保真正的和平。他重申，兩岸談判交流不能以「台灣放棄主權、接受一中原則」為前提，「這不是民進黨接不接受的問題，而是台灣社會根本不可能接受」。

賴總統表示，接受中國的主張，例如九二共識、一個中國原則，甚至參加中國閱兵，並不會換來真正和平。台灣要靠的是自我防衛能力與國際合作。為此，他承諾明年國防預算將達GDP的3.32％，並規劃在2030年前逐步提升到5％，向國際社會展現台灣自我防衛、維護台海穩定的決心。

針對外界批評「國安17條」是在挑釁中國，賴清德嚴正駁斥這是中國的「戰略宣傳」，屬於混淆視聽的說法。他強調，台灣面對中國對主權、社會、國防等多重滲透威脅，提出17項因應策略，目的在於守護國家安全與民主體制，「保護人民生命財產安全，不應被視為挑釁」。

賴總統強調，兩岸關係必須在「不卑不亢、維持現狀」的原則下推動，中國若能秉持對等尊嚴與台灣交流合作，對其自身發展也會有幫助。他並指出，國際社會普遍認為破壞台海現狀的是中國而非台灣，外界不應被中國的戰略宣傳誤導。

賴總統最後重申，台灣將持續與國際民主陣營合作，強化嚇阻力量，並在發展經濟的同時確保國防安全，達到「備戰才能避戰」的目標。

