勞動部：全台27.6萬職位找不到人 製造業最缺工

中央社／ 台北8日電
勞動部。圖／聯合報系資料照片
勞動部。圖／聯合報系資料照片

勞動部今天公布職位空缺概況調查統計，利用職缺進入、退出率及招募時間解析，全台共有27.6萬個職缺，製造業9.2萬個最多、其次為批發及零售業4.7萬個、住宿及餐飲業2.5萬個。

台灣少子化現象帶來缺工潮，但詳細缺工狀況如何卻無實際資料佐證，勞動部4月展開首份缺工調查，並搭配各產業人力流進率及流出率等資料，今天發布3月底職位空缺概況調查統計結果。

根據調查結果，今年截至3月底，工業及服務業職缺數為27.6萬個，職缺率為3.1%。其中工業部門為11.4萬個占41.3%，服務業部門則為16.2萬個占58.7%，職缺率各為3.2%及3.1%。

再細分產業別，各大業職缺數以製造業9.2萬個占33.5%最多，批發及零售業4.7萬個占16.9%居次，住宿及餐飲業2.5萬個占9.1%居第3，三者合占近6成。

另外，營建工程業、醫療保健及社會工作服務業也都有超過1.6萬個職缺，而各主要行業的職缺率以住宿及餐飲業4.4%、其他服務業與藝術娛樂及休閒服務業4%、營建工程業3.4%、運輸及倉儲業與出版影音及資通訊業3.3%較高，製造業則為3.1%。

進一步分析職缺樣態，27.6萬個職缺中，全時及部分工時職缺數各為25.3萬個、2.3萬個，分占91.7%及8.3%，而全時職缺占比較高的業別包括營建工程業、不動產業、製造業、其他服務業等，都超過9成8，占比較低業別包括住宿及餐飲業僅占66.6%，另教育業、支援服務業、批發及零售業、藝術娛樂及休閒服務業也都不及9成。

再就全時職缺數觀察，各大職類以專業人員6.5萬個職缺占25.7%最多，技藝機械設備操作及組裝人員6萬個占23.8%次之，技術員及助理專業人員5.3萬個占20.8%再次之；若按技術層次區分，第3至4技術層次像是主管及監督人員占49.3%，第2技術事務支援人員層次占46.1%，最低技術層次包含基層技術工及勞力工僅占4.6%。

調查職缺招募時間，全時職缺對外招募時間以超過1個月至3個月以內占近5成最多，1個月以內及超過3個月至6個月以內占約2成，超過6個月則占12.8%；平均對外招募時間為3.5個月。

按行業別觀察，以營建工程業、運輸及倉儲業、其他服務業均達4.4個月較長，醫療保健及社會工作服務業4.1個月次之，專業科學及技術服務業3.9個月再次之，另製造業為3.5個月、住宿及餐飲業為3.3個月。

若按職類別觀察，以技藝機械設備操作及組裝人員、基層技術工及勞力工分別達4.1個月、4個月較長，服務及銷售工作人員為3.7個月次之，其餘職類招募時間均低於平均3.5個月，以事務支援人員2.3個月最短。

勞動部提醒，業者如有求才需求，可上「台灣就業通」－找人才網站徵才，或撥打免付費客服專線0800-777-888詢問相關政府服務資源，也可以就近到全國各地公立就業服務機構（https://gov.tw/B3D）由專業就業服務人員提供服務。

