快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

賴總統提三大策略助中小企業突圍 推動轉型、併購與國際行銷

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統近日接受「自由時報」專訪時表示，台灣未來經濟發展將聚焦三大方向，核心重點在於協助中小微型企業因應挑戰並提升競爭力，包括：因應美國對等關稅衝擊、推動數位及淨零轉型，以及協助傳統產業整併並開拓國際通路。他並強調，政府將透過「台灣主權基金」購買或投資海外通路，確保台灣傳產商品能打入全球市場。

賴總統指出，第一個面向是因應美國對等關稅對中小微型企業造成的壓力。美國總統川普4月2日宣布相關政策後，行政院隨即啟動應變，4月4日提出880億元支持方案，經過20多場產業座談會後，方案規模提升至930億元，並已在立法院三讀通過。隨著預算審查完成，後續措施將可加速落實，協助受影響企業度過難關。

第二個面向在於推動中小微型企業轉型升級。賴總統強調，全球供應鏈正在面對人工智慧與淨零轉型挑戰，行政院每年編列逾百億元預算，協助企業推動數位化、升級轉型，並讓產品能符合國際市場需求，以便拓展外銷。

第三個重點則是協助傳統產業提升規模與競爭力。賴總統提到，中部工具機及南部螺絲等產業雖具一定基礎，但普遍存在規模小、缺乏接班人、競爭力不足等問題。為此，行政院已推動新法，鼓勵企業合併，合併後可免繳證交稅，藉此協助產業「由小變中、由中變大」，提升整體競爭力。

在拓展國際行銷方面，賴總統表示，傳統產業過去多依賴經銷商接單，普遍缺乏國際通路。未來除透過外貿協會協助企業參加國際展覽，政府也規劃成立「台灣主權基金」，其中一項功能就是在國際市場上直接投資或購買通路，確保工具機、螺絲等台灣傳產商品能有效進入海外市場，打造長期競爭優勢。

延伸閱讀

貿易協議瀕破局？美鋼鋁關稅擴大 歐商怒轟反制 暫停對美出口

地方選舉慘敗 阿根廷總統誓言加快改革

俄大規模襲烏 川普不高興但認定戰爭很快能解決

賴清德喊話對岸不要「只見釘子」鄭麗文：講的正是賴自己

相關新聞

賴總統：新青安釋放1,300億資金 助首購與換屋族、杜絕投機炒房

行政院日前拍板，將「青年安心成家貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率上限之外，等於鬆開資金...

賴總統：關稅談判進入最後階段 強調不疊加關稅、以國家利益為優先

美國對台課徵「對等關稅」的最終稅率尚未拍板，賴清德總統接受自由時報專訪表示，目前技術性協議與磋商均已完成，正等待最後的總...

勞保破產壓力太沉重！潛藏負債一年暴增1.7兆 勞動部指出「主要原因」

根據主計總處統計，勞保勞保潛藏負債一年暴增1.7兆元，因此推升我國各級政府潛藏負債升至20.5兆元，這代表勞保財務加速惡...

勞動部：全台27.6萬職位找不到人 製造業最缺工

勞動部今天公布職位空缺概況調查統計，利用職缺進入、退出率及招募時間解析，全台共有27.6萬個職缺，製造業9.2萬個最多、...

因病請辭 郭智輝上周手術順利

前經濟部長郭智輝8月底以健康因素請辭，他發給友人訊息，上週已接受外科手術，一切順利，感謝大家一直以來的照顧

經濟部：不支持未獲地方政府同意或環境有疑慮的開發案

台亞風能計畫在東海岸開發3處陸域風場，因涉及景觀、噪音、環敏區域等環境議題，於環評蒐集意見階段引發地方反彈。經濟部強調，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。