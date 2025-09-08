賴總統提三大策略助中小企業突圍 推動轉型、併購與國際行銷

賴清德總統近日接受「自由時報」專訪時表示，台灣未來經濟發展將聚焦三大方向，核心重點在於協助中小微型企業因應挑戰並提升競爭力，包括：因應美國對等關稅衝擊、推動數位及淨零轉型，以及協助傳統產業整併並開拓國際通路。他並強調，政府將透過「台灣主權基金」購買或投資海外通路，確保台灣傳產商品能打入全球市場。

賴總統指出，第一個面向是因應美國對等關稅對中小微型企業造成的壓力。美國總統川普4月2日宣布相關政策後，行政院隨即啟動應變，4月4日提出880億元支持方案，經過20多場產業座談會後，方案規模提升至930億元，並已在立法院三讀通過。隨著預算審查完成，後續措施將可加速落實，協助受影響企業度過難關。

第二個面向在於推動中小微型企業轉型升級。賴總統強調，全球供應鏈正在面對人工智慧與淨零轉型挑戰，行政院每年編列逾百億元預算，協助企業推動數位化、升級轉型，並讓產品能符合國際市場需求，以便拓展外銷。

第三個重點則是協助傳統產業提升規模與競爭力。賴總統提到，中部工具機及南部螺絲等產業雖具一定基礎，但普遍存在規模小、缺乏接班人、競爭力不足等問題。為此，行政院已推動新法，鼓勵企業合併，合併後可免繳證交稅，藉此協助產業「由小變中、由中變大」，提升整體競爭力。

在拓展國際行銷方面，賴總統表示，傳統產業過去多依賴經銷商接單，普遍缺乏國際通路。未來除透過外貿協會協助企業參加國際展覽，政府也規劃成立「台灣主權基金」，其中一項功能就是在國際市場上直接投資或購買通路，確保工具機、螺絲等台灣傳產商品能有效進入海外市場，打造長期競爭優勢。