賴總統：新青安釋放1,300億資金 助首購與換屋族、杜絕投機炒房

行政院日前拍板，將「青年安心成家貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率上限之外，等於鬆開資金管道，預估將釋放約1,300億元房貸量能。外界關注是否會持續擴大。賴清德總統強調，政策初衷在於協助首購與換屋族自住需求，政府責無旁貸，但同時也要確保國家資金能兼顧產業投資與經濟發展，並避免被炒房客濫用。

賴總統指出，新青安政策的「水龍頭」打開，是希望自住型首購族能優先受惠；另外，對於僅有一戶、因家庭成長需要而換屋者，政府也會給予支持。他強調，這是政府應有的責任。但同時，政府會嚴格把關，杜絕投機炒房客利用貸款套利，推升房價，相關制度將持續檢討調整。

他進一步說明，行政院長卓榮泰已宣布新青安貸款不受總額管制，將帶來1,300億元資金活水，對市場而言是一大助力。不過，政策必須維持「均衡」，在滿足民眾購屋需求的同時，也要保留足夠金融資源，讓企業投資與產業發展能順利推進，這樣國家才有更多力量回饋社會。

賴總統也強調，新青安只是整體青年支持政策的一環，政府同時推動教育平權、學費補助、宿舍整建、TPASS交通月票、創業貸款等，讓年輕人在就學、就業到成家的各階段，都能獲得實質協助。