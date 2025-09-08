賴總統：關稅談判進入最後階段 強調不疊加關稅、以國家利益為優先

美國對台課徵「對等關稅」的最終稅率尚未拍板，賴清德總統接受自由時報專訪表示，目前技術性協議與磋商均已完成，正等待最後的總合性會議。我方已持續向美方表達，希望談判能夠盡速完成，並避免關稅疊加，以減輕對台產業的衝擊。

賴總統指出，行政院副院長鄭麗君已率領團隊多次赴美談判，並進行視訊協商，過程中我方的談判策略始終圍繞「國家利益、產業發展、糧食安全與國人健康」等核心，務求兼顧短期衝擊與長遠布局。他強調：「國與國談判一定各有要求，但我們會把產業競爭力與國家安全放在最前面。」

對於外界質疑政府在談判前就做出讓步，包括台積電（2330）赴美設廠或投資阿拉斯加，賴總統澄清，台積電赴美投資早在關稅議題之前就已底定，並非談判籌碼；至於阿拉斯加天然氣合作，則是基於能源安全與國安考量，因航運路線更短、更安全，此規劃也早已啟動，並非臨時附加。

在國際關係方面，賴總統重申，美國與台灣的合作基礎穩固，包括《台灣關係法》與「六項保證」，以及長期累積的堅若磐石關係。雖然中國持續透過「疑美論」製造輿論干擾，但事實上，美國在外交、國防與產業合作上，川普政府上任以來並未減少，反而有持續增強的趨勢。

賴總統強調，台灣不只是國際社會的受益者，更是全球供應鏈的重要貢獻者。除半導體外，資通訊、電子零組件及眾多中小企業產品，全球市占率高達20%至60%，台灣在「民主產業鏈」中扮演關鍵角色。台灣不僅守護第一島鏈安全，也為全球經濟穩定提供支撐，這是國際社會不可能忽視的戰略價值。

至於是否安排出訪或過境美國，賴總統坦言，今年國內挑戰繁多，包括關稅談判、南部颱風豪雨災情等，當務之急仍是處理國內事務，但他強調元首外交「非常重要」，會在合適時機推動。

賴總統最後呼籲國人，不要因中國的擴張而對台美關係失去信心。他說：「台灣是全球民主產業供應鏈的核心，我們有能力，也有責任持續對國際社會作出貢獻。」