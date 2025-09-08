快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

賴總統：關稅談判進入最後階段 強調不疊加關稅、以國家利益為優先

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統。中央社
賴清德總統。中央社

美國對台課徵「對等關稅」的最終稅率尚未拍板，賴清德總統接受自由時報專訪表示，目前技術性協議與磋商均已完成，正等待最後的總合性會議。我方已持續向美方表達，希望談判能夠盡速完成，並避免關稅疊加，以減輕對台產業的衝擊。

賴總統指出，行政院副院長鄭麗君已率領團隊多次赴美談判，並進行視訊協商，過程中我方的談判策略始終圍繞「國家利益、產業發展、糧食安全與國人健康」等核心，務求兼顧短期衝擊與長遠布局。他強調：「國與國談判一定各有要求，但我們會把產業競爭力與國家安全放在最前面。」

對於外界質疑政府在談判前就做出讓步，包括台積電（2330）赴美設廠或投資阿拉斯加，賴總統澄清，台積電赴美投資早在關稅議題之前就已底定，並非談判籌碼；至於阿拉斯加天然氣合作，則是基於能源安全與國安考量，因航運路線更短、更安全，此規劃也早已啟動，並非臨時附加。

在國際關係方面，賴總統重申，美國與台灣的合作基礎穩固，包括《台灣關係法》與「六項保證」，以及長期累積的堅若磐石關係。雖然中國持續透過「疑美論」製造輿論干擾，但事實上，美國在外交、國防與產業合作上，川普政府上任以來並未減少，反而有持續增強的趨勢。

賴總統強調，台灣不只是國際社會的受益者，更是全球供應鏈的重要貢獻者。除半導體外，資通訊、電子零組件及眾多中小企業產品，全球市占率高達20%至60%，台灣在「民主產業鏈」中扮演關鍵角色。台灣不僅守護第一島鏈安全，也為全球經濟穩定提供支撐，這是國際社會不可能忽視的戰略價值。

至於是否安排出訪或過境美國，賴總統坦言，今年國內挑戰繁多，包括關稅談判、南部颱風豪雨災情等，當務之急仍是處理國內事務，但他強調元首外交「非常重要」，會在合適時機推動。

賴總統最後呼籲國人，不要因中國的擴張而對台美關係失去信心。他說：「台灣是全球民主產業供應鏈的核心，我們有能力，也有責任持續對國際社會作出貢獻。」

關稅

延伸閱讀

貿易協議瀕破局？美鋼鋁關稅擴大 歐商怒轟反制 暫停對美出口

地方選舉慘敗 阿根廷總統誓言加快改革

美日關稅有密約？日砸5500億須45天內到位、90％獲利歸美 施俊吉對台拋「7問題」示警

美財長貝森特坦承：川普關稅若敗訴 恐須吐約5,000億美元

相關新聞

賴總統：新青安釋放1,300億資金 助首購與換屋族、杜絕投機炒房

行政院日前拍板，將「青年安心成家貸款精進方案」（新青安）排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率上限之外，等於鬆開資金...

賴總統：關稅談判進入最後階段 強調不疊加關稅、以國家利益為優先

美國對台課徵「對等關稅」的最終稅率尚未拍板，賴清德總統接受自由時報專訪表示，目前技術性協議與磋商均已完成，正等待最後的總...

勞保破產壓力太沉重！潛藏負債一年暴增1.7兆 勞動部指出「主要原因」

根據主計總處統計，勞保勞保潛藏負債一年暴增1.7兆元，因此推升我國各級政府潛藏負債升至20.5兆元，這代表勞保財務加速惡...

勞動部：全台27.6萬職位找不到人 製造業最缺工

勞動部今天公布職位空缺概況調查統計，利用職缺進入、退出率及招募時間解析，全台共有27.6萬個職缺，製造業9.2萬個最多、...

因病請辭 郭智輝上周手術順利

前經濟部長郭智輝8月底以健康因素請辭，他發給友人訊息，上週已接受外科手術，一切順利，感謝大家一直以來的照顧

經濟部：不支持未獲地方政府同意或環境有疑慮的開發案

台亞風能計畫在東海岸開發3處陸域風場，因涉及景觀、噪音、環敏區域等環境議題，於環評蒐集意見階段引發地方反彈。經濟部強調，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。