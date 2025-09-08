快訊

經濟部：不支持未獲地方政府同意或環境有疑慮的開發案

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
針對宜風電力在宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮規畫設置14部風力發電機，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠與宜蘭鄉親，2日上午前往行政院大門前抗議，請行政院傾聽地方民意，保護宜蘭美麗海岸，要求台亞風能停止開發。圖／本報資料照片
台亞風能計畫在東海岸開發3處陸域風場，因涉及景觀、噪音、環敏區域等環境議題，於環評蒐集意見階段引發地方反彈。經濟部強調，依法嚴格把關陸域風場設置，台亞風能開發案未取得地方共識、釋疑生態影響前，經濟部不會同意開發。

經濟部表示，目前已依法嚴格把關陸域風電設置，所有開發案都須依環評法規辦理環境影響評估及取得地方政府同意，再由經濟部正式轉送環境部進行實質審查，期間會公告環說書摘要並舉辦公開會議，目前台亞風能3處案場仍處在環評程序之籌備階段，尚未提出電業開發程序。

經濟部說，國內既有陸域風電皆符合環評及電業申設程序，並未對環境與生態造成重大影響，環境部亦已加嚴陸域風電實施環評標準，陸域風機與建築物距500公尺內即須辦理環評，並依噪音管制法訂定噪音管制標準，日間不得超過50分貝及夜間不得超過40分貝，確保風電發展與地方、環境兼顧。此外，經濟部已會同法務部成立「綠能產業廉政平台」及跨部會專案小組，持續防範不當干擾與弊端，排除外部不當勢力影響，確保綠能推動在公開、透明且健全的制度下穩健前行。

經濟部強調，已明確要求陸域風電開發須依環評法規、電業法、電業登記規則等相關規定，備齊環評文件與地方政府同意文件，方能申設，若地方未有共識且地方政府不支持，經濟部亦不可能同意，確保開發過程兼顧綠能發展與環境保護。

