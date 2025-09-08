聽新聞
因病請辭 郭智輝上周手術順利
前經濟部長郭智輝8月底以健康因素請辭，他發給友人訊息，上週已接受外科手術，一切順利，感謝大家一直以來的照顧。
郭智輝8月底以健康因素請辭，行政院9月初啟動內閣異動，由行政院秘書長龔明鑫接任經濟部長。
對於外界關心健康狀況，郭智輝發訊息給友人報平安，表示上週在台大醫院經由外科手術處理，一切順利。
郭智輝近日可望辦理出院，返家休養。他說，10月5日後才能出國，感謝大家一直以來的照顧。
