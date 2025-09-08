勞保破產壓力太沉重！潛藏負債一年暴增1.7兆 勞動部指出「主要原因」

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
主計總處最新統計指出，截至今年6月底止，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元。圖／聯合報系資料照片
根據主計總處統計，勞保勞保潛藏負債一年暴增1.7兆元，因此推升我國各級政府潛藏負債升至20.5兆元，這代表勞保財務加速惡化，破產壓力沈動。勞動部8日回應，潛藏負債暴增，主要是精算條件調整所致，政府也會負起最後責任，未來會繼續編列預算撥補，確保勞工保險給付權益。

勞動部表示，勞保是國家辦的社會保險，政府負最後政府責任。又近年在撥補及搭配多元投資運用下，勞保基金已達上兆規模，今年7月達1兆1,879億餘元，顯示政府撥補對協助穩定基金流量有正面助益，請勞工放心。

勞動部說明，勞保為世代互助的社會保險，財務採部分提存準備，因此產生未提存精算負債為公共年金保險制度普遍現象，並隨被保險人年資及投保薪資增長而增加，且係在未來年度逐年支出，不會一次全部實現。另如被保險人未符合給付請領條件，或沒來請領，亦不會有實際支出。

換言之，勞保潛藏負債高達逾13.5兆元，也未有提存準備，不代表勞工會同時都提領，不會真的一次全部實現。

勞動部說明，勞保於1950年開辦，迄今已70餘年，制度已邁入成熟期，因此請領老年給付之人數及金額逐年增加。

針對2025年勞保潛藏負債較前一年暴增1.7兆元，勞動部表示，主要係因2024年之潛藏負債以2021年精算報告假設為基礎，包括報酬率為4.0%、投保薪資增長率1.5%、CPI 年增率0.9%。2025年6月潛藏負債以2024年精算報告假設為基礎，包括報酬率為4.5%、投保薪資增長率1.9%、CPI 增率1.8%，兩者計算基礎不同所致。其中，CPI年增率以1.8%計算，更是造成給付大幅成長主因。

勞保基金

