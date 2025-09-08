看見菲律賓潛力 2台廠投資約千萬美元

快訊

中央社／ 馬尼拉8日專電

在川普祭出關稅措施、全球供應鏈重組之際，更多台廠看向菲律賓。菲律賓經濟特區管理署最近赴台招商，成功爭取到2家台灣企業大約1000萬美元投資，另有多家台廠也承諾進駐或擴產。

菲律賓經濟特區管理署（PEZA）最近組團，聯合菲律賓台北貿易暨投資中心（PTIC Taipei），與台灣企業、工業園開發商、金融機構和研究單位會面，並舉辦「菲律賓-台灣投資論壇」，宣傳菲律賓投資獎勵措施以及競爭力。

根據PEZA於7日發布的新聞稿，此行簽署的投資協議中，台灣睿澤企業（Aromate Industries）將斥資430萬美元，在八打雁省（Batangas）一處特別經濟區新建工廠，生產空氣護理產品。

睿澤企業的主要產品為車用及家用芳香劑，2024年在菲律賓開始商業營運，這筆投資意味著公司正加速擴張當地業務。

另外，一家台灣消費電子製造商計畫投資500萬至600萬美元，在八打雁興建一座1公頃工廠，預計11月投產，可望創造約300個就業機會。

其他台廠規畫布局還包括：一家高端視訊產品製造商承諾進軍菲律賓，設置生產基地作為全球出口中心；一家聲波設備製造商，將把額外產能轉來菲律賓；一家已在菲營運的寬頻與光通訊設備供應商，將遷廠擴產，強化在全球供應鏈的角色。

PEZA幕僚長梅連德瑞斯（Napoleon FerdinandMelendres）喊出PEZA招商「沒有繁文縟節，只有紅地毯」（No Red Tape, Only Red Carpet）的口號，希望呼應台灣的新南向政策，共同發展與成長。

截至今年4月，PEZA轄下計有419個經濟特區，涵蓋製造、資通訊、旅遊服務出口、農工及醫療旅遊等產業。

根據PEZA統計，目前有78家台灣廠商進駐，累計投資超過171億披索（約新台幣92億元），年出口額達4.85億美元，並創造了超過2萬6600個就業機會。

台灣目前是PEZA第8大投資來源，領域涵蓋半導體和電子產品、資訊科技、金屬加工、橡膠、塑膠、紙製品和其他消費品。

