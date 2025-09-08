快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

經濟部：未取得地方共識前 不會同意台亞東海岸陸域風場開發案

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台亞風能能預計於東海岸線設立高達58座陸域風機，引發在地強力反彈。示意圖／美聯社資料照
台亞風能能預計於東海岸線設立高達58座陸域風機，引發在地強力反彈。示意圖／美聯社資料照

針對台亞風能計畫在東海岸開發3處陸域風場，因涉及景觀、噪音、環敏區域等環境議題，於環評蒐集意見階段引發地方反彈。經濟部8日強調依法嚴格把關陸域風場設置，台亞風能開發案未取得地方共識、釋疑生態影響前，經濟部不會同意開發。

經濟部表示，目前已依法嚴格把關陸域風電設置，所有開發案都須依環評法規辦理環境影響評估及取得地方政府同意，再由經濟部正式轉送環境部進行實質審查，期間會公告環說書摘要並舉辦公開會議。目前台亞風能3處案場仍處在環評程序之籌備階段，尚未提出電業開發程序。

經濟部說明，國內既有陸域風電皆符合環評及電業申設程序，並未對環境與生態造成重大影響，環境部亦已加嚴陸域風電實施環評標準，陸域風機與建築物距500公尺內即須辦理環評，並依噪音管制法訂定噪音管制標準，日間不得超過50分貝及夜間不得超過40分貝，確保風電發展與地方、環境兼顧。

此外，經濟部已會同法務部成立「綠能產業廉政平臺」及跨部會專案小組，持續防範不當干擾與弊端，排除外部不當勢力影響，確保綠能推動在公開、透明且健全的制度下穩健前行。

經濟部強調，已明確要求陸域風電開發須依環評法規、電業法、電業登記規則等相關規定，備齊環評文件與地方政府同意文件，方能申設，若地方未有共識且地方政府不支持，經濟部亦不可能同意，確保開發過程兼顧綠能發展與環境保護。

延伸閱讀

東海岸悲歌⋯大型風機進駐吳宗憲揚言抗爭 環境部：業者宜審慎評估

東海岸擬設58座風機惹議 環境部發文業者：函轉地方意見

避免破壞國土民眾黨團提修法光電開發前應環評

中央正式發函叫停台東風電案 黃建賓：這是鄉親共同努力

相關新聞

勞保破產壓力太沉重！潛藏負債一年暴增1.7兆 勞動部指出「主要原因」

根據主計總處統計，勞保勞保潛藏負債一年暴增1.7兆元，因此推升我國各級政府潛藏負債升至20.5兆元，這代表勞保財務加速惡...

風災後變垃圾？環境部出手了 未來20MW 以上光電案場、須提抗災計畫

風災受損光電板成為環境部近期最棘手的難題，環境部長彭啓明日前喊出未來面對一定規模以上的大型光電案場要有一定的管理與抗災能...

經濟部：未取得地方共識前 不會同意台亞東海岸陸域風場開發案

針對台亞風能計畫在東海岸開發3處陸域風場，因涉及景觀、噪音、環敏區域等環境議題，於環評蒐集意見階段引發地方反彈。經濟部8...

助丹娜絲受災店家復原 經部祭設備汰換補助最高5萬

颱風丹娜絲及728豪雨造成災區內店家及攤商電器設備受損，經濟部「災後商家設備汰換補助」方案今天上路，開放符合資格的受災店...

AI浪潮來襲用電量急增 賴正鎰：要淨零就不能缺核能

核三延役公投結果顯示台灣社會對核能接受度提升，全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，台灣要淨零，又要「乾淨、便宜...

AI浪潮用電量急增 賴正鎰：核一、核二及核四也應重啟

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰8日指出，核三延役公投結果顯示台灣社會對核能接受度提升，台灣要淨零，又要「乾淨、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。