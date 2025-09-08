丹娜絲風災後復原 經濟部即起受理補助受災店家、攤商汰換設備

丹娜絲颱風及七二八豪雨造成災區內店家及攤商許多電器設備受損，經濟部辦理「災後商家設備汰換補助」方案，協助店家購置節能的電器設備。經濟部表示，補助自2025年9月8日上午9時起開放線上申請至2025年12月31日下午5時止，符合資格的受災店家或攤商於2025年7月5日至2025年12月31日間汰換購置節能設備，可申請購置金額50%、最高5萬元的補助。

經濟部商業發展署表示，這次補助方案秉持「從寬從優從簡」的精神，旨在減輕受災店家的重建負擔，只要營業場所位於行政院公告之災區範圍內，且非歇業或解散狀態的店家，符合資格即可申請；這項補助方案也適用於地方政府列管之傳統市場及夜市攤商。

經濟部表示，這次補助品項包含能源效率分級標示為一級的空調、電冰箱及瓦斯爐及具有節能標章的照明燈具、冷凍櫃（箱）及空氣源式熱泵熱水器等，除分攤店家購置費用外，亦有助於未來降低營運成本。商業署鼓勵業者藉此方案補助，改購置更高效、節能的設備，可有效減少電器設備的用電量，為店家節省電費的支出。

經濟部表示，申請店家於購置節能設備並安裝完成後，至補助網站進行線上申請。申請時只需填寫申請書、提供受災照片或證明文件、購買設備之統一發票、完工證明即可，另別忘了併傳送金融機構存摺封面等文件俾利撥付補助款。

經濟部表示，補助網站（https://www.essc.org.tw）提供本補助須知、申請書附件、受災證明範本等詳細資訊，歡迎查閱取用。如有補助規定或申請系統操作等問題，亦可撥打服務專線02-8978-5999，將有專人提供諮詢服務。