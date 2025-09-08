助丹娜絲受災店家復原 經部祭設備汰換補助最高5萬

颱風丹娜絲及728豪雨造成災區內店家及攤商電器設備受損，經濟部「災後商家設備汰換補助」方案今天上路，開放符合資格的受災店家或攤商申請，協助購置節能電器設備，補助額最高新台幣5萬元。

經濟部商業發展署今天發布新聞稿表示，「災後商家設備汰換補助」自今年9月8日上午9時起開放線上申請，至今年12月31日下午5時止，符合資格的受災店家或攤商於今年7月5日至12月31日間汰換購置節能設備，可申請購置金額50%、最高5萬元的補助。

商業署表示，補助方案秉持「從寬從優從簡」的精神，以減輕受災店家的重建負擔，只要營業場所位於行政院公告的災區範圍內，且非歇業或解散狀態的店家，符合資格即可申請；補助方案也適用於地方政府列管的傳統市場及夜市攤商。

商業署說明，補助品項包含能源效率分級標示為一級的空調、電冰箱及瓦斯爐及具有節能標章的照明燈具、冷凍櫃（箱）及空氣源式熱泵熱水器等，除分攤店家購置費用外，有助於未來降低營運成本。

商業署表示，鼓勵業者藉此方案補助，改購置更高效、節能的設備，可有效減少電器設備的用電量，為店家節省電費支出。

至於申請方式，商業署表示，申請店家於購置節能設備並安裝完成後，至補助網站進行線上申請。申請時只需填寫申請書、提供受災照片或證明文件、購買設備的統一發票、完工證明即可，同時需記得併傳送金融機構存摺封面等文件以利撥付補助款。