風災後變垃圾？環境部出手了 未來20MW 以上光電案場、須提抗災計畫

風災受損光電板成為環境部近期最棘手的難題，環境部長彭啓明日前喊出未來面對一定規模以上的大型光電案場要有一定的管理與抗災能力。據了解，環境部與經濟部積極討論，裝置容量20MW以上的光電案場將視為大型案場，必須要提出抗災與清除計劃，確保未來廢棄光電板的處理流程合法合規。

丹娜絲颱風七月時由嘉義登陸後造成之大規模的太陽光電模組災損，原本應該是業者應該要自行清除的風災受損光電板，卻因為部分業者消極面對，導致外界觀感不佳，直指環境不應介入處理。

面對消極業者，彭啟明祭出鐵腕，要求以廢清法對於消極業者開出百萬罰單。截至9月5日，有關先前堆置在新庄滯洪池岸邊光電板及浮具，業者近期依改善計畫內容，連日趕工加派車輛，目前也已將相關堆置物品撤離，改善完成。

據環境部最新統計，丹娜絲風災災損總計33光電案場，原初估約13.5萬片，經光電業者分類整理後，下修風災總受損影響為12.1萬片，其中約3.2萬片經檢修可再使用或再利用、約5萬6千片送交處理機構完成資源化、約3萬3千片已全數收集暫置於合法場地，後續逐步資源化。

面對未來的未知災害，環境部與經濟部正在研擬成立跨部會「光電總體檢小組」，全面強化防災韌性。經過數次會議後上周也與相關業者座談，初步將以裝置容量20MW作為「大型案場」的門檻，未來將針對大型光電案場檢視四大面向，包括案場管理、抗極端天氣能力、災害應變機制、災後復原計畫；同時環境部已啟動《廢棄物清理法》修正，將光電板納入應回收廢棄物，並研議合理費率，以建立完整責任鏈，確保綠能發展更負責任、更永續。