AI浪潮來襲用電量急增 賴正鎰：要淨零就不能缺核能

核三延役公投結果顯示台灣社會對核能接受度提升，全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，台灣要淨零，又要「乾淨、便宜又穩定的電」不該缺少核能，不僅核三重啟，核一、核二及核四都應重啟。

賴正鎰表示表示，重啟核能可以避免天然氣或煤炭因天候或戰爭影響海運，僅靠七天存量「風險太大，也不安全」，政府應調整能源政策並比照歐美日等國，加速建置核能新科技SMR小型模組化反應爐，才足以應付未來發展AI科技島的龐大電力需求。

根據台電資料顯示，2024年總發電量2514.4億度，火力約占80%，再生能源14%，核能僅4.7%。法定備載容量率需15%，但核能退場後，尤其在夏季供電吃緊的時刻，每日備載容量率僅剩8~12%，供電穩定性備受挑戰。

賴正鎰說，現在台灣少了佔比5%的核能，燒天然氣跟燃煤的火力發電就要拉高到85%，其次是太陽能及風力的綠能約15%，但台灣是海島型環境，經常受限颱風或梅雨季天候影響，煤及天然氣存量又僅有7天，一旦發生區域戰爭，海上航運若被封鎖，將無法確保維持天然氣或煤炭的安全庫存量，基載電力可能失穩，不足以調度電力。

賴正鎰表示，企業與民生用電都很重要，但國人真正需要的是「乾淨、便宜又穩定的電」，美國已投入逾新台幣2.7兆元於能源與基礎建設支應AI與高階晶片需求；日在福島事故後也重啟核電；歐洲國家發展小型模組化反應爐（SMR）在各大都會區加速建置，以因應超大規模資料中心、AI人工智慧、半導體製造等科技產業的龐大電力需求。但台灣卻過度依賴燃煤與天然氣，不僅成本高、污染重，也與聯合國ESG目標背道而馳，台灣應加速考慮採納建置最新核能發電技術。

賴正鎰直言，既然核電便宜又穩定，為何不用？政府要面對現實，調整能源配置政策，比如採用334比例，核能佔三成，綠能佔三成，火力減半為四成，而不是以火力與天然氣來填補核能發電的缺口。

賴正鎰也建議，政府應加速完成核能重啟政策評估與社會溝通，加速引進SMR等新型安全核能技術，降低天災風險與維運成本。制定AI與半導體產業專屬供電策略，保障關鍵產業穩定用電。結合能源政策與ESG，提高國際信任度與投資吸引力。