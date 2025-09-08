快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

AI浪潮用電量急增 賴正鎰：核一、核二及核四也應重啟

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
賴正鎰。 圖／業者提供
賴正鎰。 圖／業者提供

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰8日指出，核三延役公投結果顯示台灣社會對核能接受度提升，台灣要淨零，又要「乾淨、便宜又穩定的電」不該缺少核能，不僅核三重啟，核一、核二及核四都應重啟。

他表示，天然氣或煤炭因天候或戰爭影響海運，僅靠七天存量「風險太大，也不安全」，政府應調整能源政策並比照歐美日等國，加速建置核能新科技SMR小型模組化反應爐，才足以應付未來發展AI科技島的龐大電力需求。

賴正鎰表示，根據台電資料顯示，2024年總發電量2514.4億度，火力約占80％，再生能源14％，核能僅4.7％。法定備載容量率需15％，但核能退場後，在夏季供電吃緊的時刻，每日備載容量率僅剩8％至12％，供電穩定性受挑戰。

他說，現在台灣少了佔比5％的核能，燒天然氣跟燃煤的火力發電就要拉高到85％，其次是太陽能及風力的綠能約15％。但台灣是海島型環境，經常受限颱風或梅雨季天候影響，煤及天然氣存量又僅有7天，一旦發生區域戰爭，海上航運若被封鎖，將無法確保維持天然氣或煤炭的安全庫存量，基載電力可能失穩，不足以調度電力。

根據台電資料顯示，核電每度約1.4元，低於燃煤2.5元、天然氣3元及再生能源4.2元。連年的電價上漲已增加企業成本，台電2018年起多次調漲電價，2022至2024年工業電價更連續三年調升，累計上升68％，工業生產成本提高，將影響國際競爭力，甚至產業外移，外資不敢來台投資。

賴正鎰表示，企業與民生用電都很重要，但國人真正需要的是乾淨、便宜又穩定的電，美國已投入逾新台幣2.7兆元於能源與基礎建設支應AI與高階晶片需求；日在福島事故後也重啟核電；歐洲國家發展小型模組化反應爐（SMR）在各大都會區加速建置，以因應超大規模資料中心、AI人工智慧、半導體製造等科技產業的龐大電力需求。

但台灣卻過度依賴燃煤與天然氣，不僅成本高、污染重，也與聯合國ESG目標背道而馳，台灣應加速考慮採納建置最新核能發電技術。

他直言，既然核電便宜又穩定，為何不用？政府要面對現實，調整能源配置政策，比如採用334比例，核能佔三成，綠能佔三成，火力減半為四成，而不是以火力與天然氣來填補核能發電的缺口。

他建議政府應加速完成核能重啟政策評估與社會溝通，加速引進SMR等新型安全核能技術，降低天災風險與維運成本。制定AI與半導體產業專屬供電策略，保障關鍵產業穩定用電。結合能源政策與ESG，提高國際信任度與投資吸引力。

核能

延伸閱讀

美智庫：台灣3成天然氣來自卡達　成中國能源戰破口

一銀推動 ESG 展現行動力

苗博雅一句7成民意觀望核能 引爆丁特「KOL」大戰

成案了！反核提案「核廢料放公投同意票最高3縣市」 4天獲近8千人支持

相關新聞

風災後變垃圾？環境部出手了 未來20MW 以上光電案場、須提抗災計畫

風災受損光電板成為環境部近期最棘手的難題，環境部長彭啓明日前喊出未來面對一定規模以上的大型光電案場要有一定的管理與抗災能...

AI浪潮來襲用電量急增 賴正鎰：要淨零就不能缺核能

核三延役公投結果顯示台灣社會對核能接受度提升，全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，台灣要淨零，又要「乾淨、便宜...

AI浪潮用電量急增 賴正鎰：核一、核二及核四也應重啟

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰8日指出，核三延役公投結果顯示台灣社會對核能接受度提升，台灣要淨零，又要「乾淨、...

銅價上漲預埋伏筆 大陸金九銀十消費旺季與再生材料政策滲透產業鏈

根據SMM報導，目前市場預期聯準會降息機率大增，造成美元走勢較為偏弱，不但推動風險資產和貴金屬上漲，也帶動銅價持續上揚，...

美就業市場凍結不利新鮮人求職 法人估美9月降息底定

美國日前公佈8月新增就業人數僅增2.2萬人，遠低於10~15萬的安全水平，失業率上升至4.3%，無工作經驗求職者增加，但...

穩定幣、比特幣、以太幣差在哪？ 一次搞懂虛擬貨幣世界

隨著加密貨幣市場逐漸成熟，各式各樣的虛擬幣讓人眼花撩亂，但以功用來說，有的用來儲值，有的適合投資，也有的設計為日常支付工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。