銅價上漲預埋伏筆 大陸金九銀十消費旺季與再生材料政策滲透產業鏈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
銅價持續上揚，圖為銅線纜。美聯社
根據SMM報導，目前市場預期聯準會降息機率大增，造成美元走勢較為偏弱，不但推動風險資產和貴金屬上漲，也帶動銅價持續上揚，雖然上周四（4日）出現回檔，收斂部分漲幅，但大方向的趨勢仍然穩定，即便8月仍是銅基本面的消費淡季，加上價格高漲，讓整體需求平淡，不過，隨著國際間的宏觀經濟環境陸續轉好，以及中國大陸再生材料領域的政策變化，逐漸向產業鏈滲透，這些因素都將為後續的銅價上漲埋下伏筆。

根據路透社報導，全球銅庫存減少的現象，開始蔓延到大陸的保稅庫存；保稅庫存的減少，刺激大陸自身的進口需求，但大陸必須實現供應基礎多元化，才有辦法彌補先前美國對精煉銅大量需求造成的供給缺口。只是，大陸出口和轉出口的規模過大，掩蓋對精煉銅的持續需求。大陸在2025年前七個月的進口量為220萬噸，與去（2024）年同期大致相當，但由於港口庫存減少，以及冶煉廠直接向倫敦金屬交易所和其他亞洲消費者銷售，所以中國的進口需求在過去幾個月有逐漸增強的傾向。

此外，大陸還面臨可回收廢銅短缺的問題，這意味著對精煉銅的需求將會增加。今年前七月，廢銅進口量較去年同期降了1%。而美國歷來是大陸最大的廢料供應國，但今年大陸將廢銅納入對美互惠關稅後，貿易量大幅萎縮，今年迄今，大陸從美國進口的廢棄物已下降 49%，7 月進口量為 930 噸，是近20年來最低的單月進口量。

街口投信表示，大陸冶煉廠是全球產量最大的地區，對於精煉銅的需求本來就很龐大，如今全球庫存不足，以及難以在美國取得廢銅，加上大陸即將進入金九銀十的傳統消費旺季，對於銅的需求可望顯著提升，因此預期銅價在未來二至三個月將具有上漲的潛力。

