美國就業數據不佳與 OPEC+提高石油產量 引發市場擔憂

街口投信表示，受到美國就業數據不佳，以及OPEC+決議10月進一步提高石油產量的影響，引發市場擔憂供給過剩，導致上周五（5日）油價下跌收低超過2%。根據美國勞工部統計局發佈的最新就業報告數據顯示，8月美國非農就業僅增加2.2萬個，遠低於7月的增加7.9萬個，以及路透社調查預測的增加7.5萬個，顯示美國經濟正快速放緩當中。

此外，石油輸出國組織（OPEC）+同意從10月起進一步提高石油產量，以重新奪回市場份額。OPEC+在聲明中表示，由於預計全球需求將減弱，其八個成員國於會議中同意從10月起將石油產量提高每日13.7萬桶，遠低於9月和8月的每日55.5萬桶的月度增幅。雷斯塔德公司分析師、同時也是前歐佩克的官員豪爾赫·萊昂表示；這次OPEC增產與其說是產量問題，不如說是該組織正在傳遞，即使冒著油價下跌的風險，歐佩克+也優先考慮市場份額。

另外，根據倫敦證券交易所石油研究公司彙編的數據，全球最大原油進口地區「亞洲」8月的原油進口量為每日2,718萬桶，高於7月的每日2,491萬桶，也高於2024年同期的每日2,639萬桶。

根據俄羅斯國家通訊社的報導，俄羅斯當局可能會針對石油生產商的汽油出口禁令延長至10月，以滿足俄羅斯國內的能源需求；同時，尼日利亞日產量65萬桶的丹格特煉油廠的催化裂解裝置維修可能需要兩到三個月，遠超此前預估的兩週，將導致停產時間延長至11月。