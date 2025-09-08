全台年輕房貸族占比創10年新高 房仲：新一批首購將進場
行政院鬆綁「新青安」，為沉寂已久的房市注入一劑強心針。中信房屋統計聯徵中心資料，今年上半年40歲以下的年輕房貸族申貸件數為38,791件，占全台申貸總件數75,395件的51.5%，比例創近10年同期新高。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，雖然近期房市利空訊息不斷，整體市況明顯降溫，但在政府政策的支持下，年輕首購族受影響程度相對有限，尤其隨著行政院鬆綁新青安，預計將會再吸引一批首購族進場。
莊思敏表示，自去年下半年以來，銀行核貸嚴格，加上史上最嚴第七波信用管制，導致投資客與置產族大量退場。
她表示，雖然換屋族可透過簽署切結書來突破限貸，但部分銀行考慮到追蹤切結案件還需要額外的行政成本，在實務上仍傾向採取「一刀切」做法，也讓換屋族的申貸難度明顯提高。
相較之下，首購族受影響較少，又有新青安2.0可供善用，加上許多年輕人正值成家立業階段，剛性需求強烈，因此推升了年輕族群在房貸市場中的占比。
莊思敏進一步指出，行政院已於9月4日拍板，將「新青安」排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外，並回溯自9月1日起適用。
此舉顯示政府支持首購自住青年購屋立場，也意味著銀行放款量能將進一步釋放，困擾購屋族一年多的「貸款荒」問題有望獲得緩解。隨著年底傳統購屋旺季將至，預期將會有更多年輕首購族出籠，房市亦可能迎來一波小陽春，尤其是總價落在1,200至1,500萬元、符合新青安貸款額度的低總價住宅，更將有望成為市場上的熱門標的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言