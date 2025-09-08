美就業市場凍結不利新鮮人求職 法人估美9月降息底定

美國日前公佈8月新增就業人數僅增2.2萬人，遠低於10~15萬的安全水平，失業率上升至4.3%，無工作經驗求職者增加，但裁員人數未大幅擴增，表示勞動市場尚未嚴重惡化，國票投顧預期美國9月可望降息機率高，第4季預估先將只降1碼。

國票投顧指出，觀察美國職缺/失業比自5月以來持續下降，7月掉落至1以下的平衡水平為0.99，表示職缺已然無法涵蓋所有工作需求、勞動供給逐漸超過需求的狀況，導致8月時薪成長亦大幅下降至0.27%，同時有助於減輕持續性通膨的擔憂，維持第4季美國降息1碼的觀點。