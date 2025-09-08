美就業市場凍結不利新鮮人求職 法人估美9月降息底定

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

美國日前公佈8月新增就業人數僅增2.2萬人，遠低於10~15萬的安全水平，失業率上升至4.3%，無工作經驗求職者增加，但裁員人數未大幅擴增，表示勞動市場尚未嚴重惡化，國票投顧預期美國9月可望降息機率高，第4季預估先將只降1碼。

國票投顧指出，觀察美國職缺/失業比自5月以來持續下降，7月掉落至1以下的平衡水平為0.99，表示職缺已然無法涵蓋所有工作需求、勞動供給逐漸超過需求的狀況，導致8月時薪成長亦大幅下降至0.27%，同時有助於減輕持續性通膨的擔憂，維持第4季美國降息1碼的觀點。

穩定幣、比特幣、以太幣差在哪？ 一次搞懂虛擬貨幣世界

隨著加密貨幣市場逐漸成熟，各式各樣的虛擬幣讓人眼花撩亂，但以功用來說，有的用來儲值，有的適合投資，也有的設計為日常支付工...

勞保潛藏負債飆至13.5兆 一年間暴增1.7兆

主計總處統計，截至今年6月底，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元，連帶推升各級政府潛藏負債高達20...

通膨效應 加劇勞保潛藏負債困境

主計總處統計，勞保潛藏負債較前一年暴增1.7兆元，除了老年年金給付人數及金額逐年快速增加外，自今年起調整精算條件，其中物...

政府潛藏負債破20兆創新高 勞保破產壓力愈來愈大

根據主計總處最新統計，截至今年六月底，勞保潛藏負債暴增至逾十三點五兆元，一年之間暴增一點七兆元，連帶推升我各級政府潛藏負...

破產速度加快！勞保潛藏負債高達逾13.5兆 一年間竟暴增1.7兆元

主計總處最新統計指出，截至今(2025)年6月底止，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元，連帶推升我...

8月CPI略為擴大…颱風+豪雨推升物價 連4月低於通膨警戒線

儘管受颱風因素影響，主計總處最新公布的8月消費者物價指數（CPI）年增率仍連續4個月低於2%的通膨警戒線。不過細看所得層...

