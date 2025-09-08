三鼎生技技術授權結盟助力 永鼎醫藥成功登陸美國 Nasdaq 市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

三鼎生技（6808）8日表示，該公司授權合作夥伴─永鼎醫藥已於8月28日在美國Nasdaq掛牌上市，短短數個交易日，永鼎單日最高市值已突破新台幣409.6 億元。永鼎背後擁有三鼎生技授權的角膜緣幹細胞外泌體技術，並擁有乾眼症、青光眼等重大眼科疾病的發展潛力，正是永鼎能在國際資本市場受到關注的核心亮點。

三鼎生技表示，該公司長期專注於角膜緣幹細胞（LSCs）外泌體研發，已完成完整專利佈局並累積關鍵臨床前研究成果，奠定公司在眼科再生醫療領域的領先地位。依據三鼎生技與永鼎醫藥雙方於 2024 年完成簽署的全球獨家授權契約，永鼎醫藥取得三鼎外泌體相關專利與技術，用於乾眼症、角膜炎等眼科疾病的新藥與醫材開發，並計畫逐步拓展至更多適應症與眼科保健品市場。

三鼎生技依據雙方專屬授權合約，已獲取新台幣1.6億元簽約金，並將自永鼎醫藥針對後續開發完成之乾眼症、青光眼等眼科藥物產品銷售額中，持續收取銷售權利金。目前研發專案已陸續進入動物實驗階段，預期將於2026年啟動人體臨床試驗，三項適應症的藥證申請也將陸續向美國FDA提出，未來三張藥證所帶來的權利金收入，預估可望達到每年新台幣十億元以上的營收規模。

三鼎生技與永鼎醫藥的合作，讓永鼎能夠借助三鼎的技術進軍國際資本市場，更突顯三鼎自身的科研實力、專利壁壘與國際影響力。未來，三鼎將持續深耕外泌體平台，拓展更多臨床應用與授權合作機會，致力將台灣的創新研發轉化為全球眼科醫療的關鍵解決方案，進一步強化公司在再生醫療領域的價值與地位。

根據GlobalData資料，乾眼症市場於2020年達新台幣1,319億元，預2028年將突破新台幣4,366億元，年均複合成長率高達 13.8%。Data Bridge Market Research報告亦顯示，全球眼科市場於2024年已達新台幣2兆5,050 億元，並將於2032年超過新台幣4兆1,836.8億元，年均複合成長率約6.7%。這些數據印證了三鼎所掌握的外泌體核心技術，正站在一個快速成長且具爆發力的藍海市場中心。

新台幣

延伸閱讀

全球市場觀測站／新興美元、邊境債 出色

湯姆漢克斯獲西點軍校頒獎取消　疑與政治立場有關

從台灣蘭花到南韓泡麵…關稅正重擊亞洲利基出口 FT：威脅投資與就業

WSJ：中對美談判新招 多談少讓步

相關新聞

政府潛藏負債破20兆創新高 勞保破產壓力愈來愈大

根據主計總處最新統計，截至今年六月底，勞保潛藏負債暴增至逾十三點五兆元，一年之間暴增一點七兆元，連帶推升我各級政府潛藏負...

破產速度加快！勞保潛藏負債高達逾13.5兆 一年間竟暴增1.7兆元

主計總處最新統計指出，截至今(2025)年6月底止，勞保潛藏負債暴增至逾13.5兆元，一年之間暴增1.7兆元，連帶推升我...

8月CPI略為擴大…颱風+豪雨推升物價 連4月低於通膨警戒線

儘管受颱風因素影響，主計總處最新公布的8月消費者物價指數（CPI）年增率仍連續4個月低於2%的通膨警戒線。不過細看所得層...

解決亂灌水！內政部：車位修法改專有、發權狀可外售

現行《公寓大廈管理條例》將法定停車空間列為共用部分，部分建商因此將部分車道面積灌到公設，由所有購屋人共同分擔，導致沒買車...

匯率風暴結束？專家提醒川普變數廠商仍須審慎

今年第3季以來，熱錢持續流出，新台幣跌跌不休，揮別5、6月的猛烈升勢，市場的升值預期已消散大半。不過學者專家點出，美國總...

央行9月18日理監事會利率連6凍機率高 房市管制態度受矚

中央銀行將於9月18日舉行第3季理監事會議，儘管美國聯準會降息機率高，市場普遍認為，台灣央行須關注關稅衝擊、美國聯準會動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。