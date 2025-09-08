政府潛藏負債破20兆創新高 勞保破產壓力愈來愈大

根據主計總處最新統計，截至今年六月底，勞保潛藏負債暴增至逾十三點五兆元，一年之間暴增一點七兆元，連帶推升我各級政府潛藏負債高達廿點五兆元，突破廿兆元關卡，雙雙創下新高。這顯示隨著高齡化及少子化趨勢下，領勞保年金人數愈來愈多，金額愈領愈高，勞保破產壓力愈來愈大。

「潛藏債務」是指政府「未來或有給付責任」，因性質屬於政府未來應負擔的法定給付義務，未來可能藉由保險費率調升、給付調整等方式因應，最後手段就是由政府編列預算撥補。

近年來，涵蓋千萬勞工的勞保，潛藏負債增加最多。主計總處指出，依勞保局以去年十二月底為基準日，投保人數一○二一萬人，折現率及資產報酬率百分之四點五、消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點八、投保薪資增長率百分之一點九等假設條件下，精算未來五十年應計給付現值約十四兆八三二五億元，扣除截至六月底已提存責任準備一兆二六九三億元，未提存金額為十三兆五六三二億元。和去年六月底相比，暴增一兆七○○四億元。

比較今年和去年勞保精算條件，折現率及資產報酬率由百分之四提高至四點五，投保薪資成長率調高至一點九，ＣＰＩ年增率增至百分之一點八。前兩者可增加勞保基金收益及勞保每年保費收入，但調高ＣＰＩ年增率則會使未來老年年金給付暴增。

簡言之，即便是勞保基金操作績效佳，因薪資成長可增加勞保保費收入，但難敵隨著物價調升的老年年金給付快速膨脹，整體來看，未來勞保整體支出成長速度遠大於收入，導致潛藏負債暴增。

截至去年底，領取老年年金給付人數來到一八七萬人，去年領取老年年金金額四一七六億元；若加上一次金，合計金額為五○二八億元，勞保保費收入連付老年給付的錢不夠，因此年年需要政府撥補。

除了勞保潛藏債務，國民年金保險截至六月底未提存金額為六一九五億元、中央和地方政府負擔舊制軍公教人員退休金估算未來卅年合計三兆一八四一億元、公務人員退休撫卹基金方面，中央和地方未提存金額共二兆九一九四億元。